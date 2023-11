Cyclisme - Tour : Le conseil de Tadej Pogacar à Jonas Vingegaard !

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar a reconnu avoir adressé comme un conseil à Jonas Vingegaard pour les années à venir. S’il apparaît certain qu’il n’était pas motivé par des considérations personnelles mais bien par une opinion sincère, le fait est qu’il est de nature à favoriser les chances du Slovène sur le Tour de France. Analyse.

A l’occasion du critérium de Singapour, qu’il a disputé il y a quelques jours, Tadej Pogacar est revenu sur saison et a reconnu que sa chute à Liège-Bastogne-Liège avait plombé sa préparation pour le France, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « En effet, cela n'a pas aidé. Si vous devez vous entraîner sur home-trainer pendant six semaines, vous n'êtes pas bien préparé pour trois semaines de montagne et de sprints. Ce n'était pas idéal. Après Liège, il ne reste que deux mois pour préparer le Tour et il faut que tout se passe bien. Il faut faire beaucoup de choses pendant ces deux mois et puis il y a eu la blessure au poignet en plus. C'était trop. Je n'avais pas les bases nécessaires pour une compétition de trois semaines ».

« Je vois Vingegaard capable de gagner le Tour des Flandres »

Le champion slovène a également reconnu que la campagne des classiques flandriennes pourrait bien avoir pesé aussi dans la balance : « Peut-être que le fait d'avoir dû préparer le Tour des Flandres et les classiques wallonnes m'a coûté le Tour. Ce n'est pas idéal, mais j'aime courir et trouver de nouveaux défis. J'aurais du mal à me concentrer uniquement sur le mois de juillet alors que je sais que je peux aussi être bon sur la première et la dernière partie de saison ».

Un Vingegaard 100 % tourné vers le Tour est intouchable pour Pogacar