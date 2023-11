Cyclisme : Pogacar, ce que cache son projet de doubler Giro-Tour…

Alexandre Higounet

Quelques jours après la présentation du Tour de France à Paris, Tadej Pogacar, qui s’est félicité du parcours de l’an prochain, a confirmé être en réflexion au sujet d’un doublé Tour d’Italie-Tour de France. Un projet gargantuesque, qui pourrait en fait dissimuler une réalité bien différente. Explication.

Suite à la présentation du Tour de France, Tadej Pogacar s’est montré très satisfait du parcours et n’a pas hésité à rapidement se projeter dans la compétition. Le champion slovène a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’est un beau parcours. Et je me rends compte aussi que chaque année je connais de mieux en mieux les ascensions qui ont été choisies, tous ces noms deviennent familiers pour moi. Il est aussi atypique avec cette dernière étape en contre-la-montre, qui obligera à rester concentré à 100 % une journée de plus ».

Le parcours pourrait l’avantager avec les chemins blancs…

Le parcours a d’autant plus de quoi lui plaire que Pogacar est très à l’aise sur les terrains flandriens, à l’inverse de Remco Evenepoel ou Jonas Vingegaard, ce qui pourrait lui permettre de faire la différence lors de l’étape des chemins blancs du côté de Troyes. Mais surtout, le leader de la Team UAE a confirmé qu’il réfléchissait bel et bien à tenter le coup de fou de doubler Giro et Tour de France l’an prochain : « Mon cœur me dit d’aller courir partout, mais je sais que ce n’est pas possible. Je vais devoir renoncer à d'autres courses pour participer à la fois au Giro et au Tour et j'adore courir les Classiques, donc ça va être une décision difficile ».

En fait, Pogacar n’y croit plus pour le Tour

Cette intention de doubler Tour d’Italie et Tour de France n’est pas sans laisser ouvertes quelques interrogations. Il est clair que le fait qu’il souhaite s’aligner sur les deux accorde de facto une priorité au Tour d’Italie, qu’il abordera avec le maximum de fraîcheur là où il sera forcément un peu plus « entamé » au Tour de France, ce qui ne lui laissera que très peu de chances de l’emporter face à Jonas Vingegaard, qui arrivera lui au top. Si Pogacar valide ce programme, cela indique qu’au fond, il a renoncé à l’idée de dominer Vingegaard sur le Tour de France. L’épisode de cette année, où le champion slovène a été terrassé par le Danois dans le contre-la-montre de Domancy, avant d’exploser le lendemain dans la montée du col de la Loze, pourrait bien avoir laissé des traces…