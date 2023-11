Cyclisme - Tour : Evenepoel-Alaphilippe, la stratégie fait débat…

Alexandre Higounet

Que ce soit le duo Lance Armstrong-Johan Bruyneel depuis leur podcast aux Etats-Unis, ou Cyrille Guimard lors de sa chronique sur cyclismactu.net, ils sont nombreux à douter de la capacité de Remco Evenepoel à lutter pour une victoire au Tour de France. De quoi questionner certains choix opérés par l’équipe Soudal-Quickstep. Analyse.

A l’occasion d’un podcast animé par Lance Armstrong, intitulé The Move , Johan Bruyneel, l’ancien directeur sportif de l’US Postal, a très clairement affirmé qu’il doutait des chances de Remco Evenepoel de remporter le Tour de France l’an prochain, le champion belge s’étant fixé l’objectif de ramener le maillot jaune en Belgique : « Ce sera son premier Tour de France. OK, il a déjà gagné la Vuelta. Mais le Tour, c’est tout à fait différent. Je ne pense pas que l’on puisse s’attendre à ce qu’il se batte pour le podium. Il doit encore apprendre les ficelles du Tour. Gagner la Vuelta est une chose, mais il y a encore une grande différence avec le Tour. Surtout si ces trois gars, Vingegaard, Pogacar et Roglic, sont en forme et qu’ils n’ont pas de pépin. Evenepoel ne sera pas en mesure de les concurrencer à mon avis ».

« Il ne pourra pas concurrencer Vingegaard, Pogacar et Roglic sur le Tour »

Dans la foulée, Lance Armstrong a ajouté qu’ils étaient nombreux, au-delà du trio Vingegaard-Pogacar-Roglic, à viser le podium : « Il y a une longue liste de gars qui veulent monter dessus, comme Carlos Rodriguez ou Richard Carapaz ». Interrogé par cyclismactu.net dans sa chronique, Cyrille Guimard valide les doutes exprimés par le duo Bruyneel-Armstrong : « La déclaration de Johan Bruyneel et de Lance Armstrong n’est pas idiote, ils connaissent un peu le vélo ».

La stratégie du « Tout Evenepoel » fatalement mise en doute

Que ce soit le duo des Ex-US Postal ou Cyrille Guimard, ancien directeur sportif de Bernard Hinault, Greg Lemond et Laurent Fignon, tous s’accordent à dire que Remco Evenepoel n’offre pas assez de garantie pour viser la victoire au Tour de France, lui qui n’a pas souvent affiché une grande fiabilité en haute montagne sur trois semaines, à l’image du dernier Tour d’Espagne. En conséquence, tous tendent à questionner – sans le dire mais on peut le déduire de leur propos – la stratégie du « Tout Evenepoel » mise en place par la Soudal-Quickstep, quitte à mettre au second plan des coureurs du calibre de Julian Alaphilippe.