Tour de France 2024 : Pogacar avantagé face à Vingegaard ?

Arnaud De Kanel

Le parcours du Tour de France 2024 a été révélé la semaine dernière. Un tracé plutôt original puisque la Grande Boucle ne se terminera pas sur les Champs Élysées, Jeux Olympiques obligent, et passera même dans les vignes pour un contre-la-montre. UN terrain propice aux qualités de Tadej Pogacar qui possède déjà un fait d'arme dans les vignes, à la grande différence de son rival Jonas Vingegaard.

Vainqueur des deux dernières éditions du Tour de France, Jonas Vingegaard sait par quels chemins il devra passer pour conquérir une troisième Grande Boucle. En 2024, les organisateurs ont opté pour une grande révolution. En effet, comme cela se fait de plus en plus, une étape, la 7ème, s'effectuera dans les vignes. Un terrain très particulier et inconnu pour la majeure partie du peloton, pas pour Tadej Pogacar.



Avantage Pogacar dans les vignes ?

Le Slovène est déjà passé dans les vignes et ça lui avait plutôt bien réussi. En 2022, il avait remporté les Strade-Bianche, la célèbre classique italienne. De plus, Tadej Pogacar connait parfaitement les Classiques et il sait qu'il ne faut pas s'affoler en cas de crevaison. A l'inverse, Jonas Vingegaard n'a jamais emprunté les vignes avec autant de succès et il n'est pas un spécialiste des Classiques. Bien que le contre-la-montre ne soit long que de 25km, Tadej Pogacar pourrait prendre du temps à son rival et cette étape pourrait bien être un tournant majeur de cette Grande Boucle.

