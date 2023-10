Tour de France : Les explications de Marion Rousse après l'incroyable annonce

Thibault Morlain

Alors que le Tour de France femmes 2024 ne s'élancera que le 12 août prochain, le tracé de cette 3ème édition a été dévoilé au grand public ce mercredi. Marion Rousse a ainsi levé le voile que ce qui attend le peloton durant cette semaine de compétition pour le maillot jaune. Et il y a quelques surprises que Marion Rousse, directrice de la course, a d'ailleurs expliqué.

Après Annemiek van Vleuten et Demi Vollering, qui remportera le Tour de France femmes 2024 ? On connaitra la réponse le 18 août prochain, après une semaine de compétition et à l'arrivée de l'étape finale qui sera jugée au sommet de l'Alpe d'Huez. Pendant une semaine, on risque d'avoir un très beau spectacle car le programme est alléchant. Le peloton s'élancera ainsi de Rotterdam aux Pays-Bas pour ensuite passer par la Belgique et terminer donc en France. Un total de 8 étapes pour les coureuses... dont 2 le même jour.

🤩The official route of the #TDFF2024 avec @GoZwift!🤩 Voici le parcours officiel du #TDFF2024 avec Zwift !#WatchTheFemmes pic.twitter.com/rl14MqCXdn — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 25, 2023

Deux étapes en un jour !

Ça a de quoi surprendre, mais le 13 août 2023, il y aura bel et bien deux étapes au programme du Tour de France femmes. La première, de 67 kilomètres, reliera Dordrecht à Rotterdam. La seconde sera un contre-la-montre individuel de 6,3 kilomètres dans les rues de Rotterdam. C'est incroyable, mais ce n'est pas la première fois que cela arrive. En effet, en 1991, sur le Tour de France hommes, on avait déjà eu le droit à deux étapes le même jour. La question est alors de savoir comment cela va-t-il s'organiser en 2024 pour le Tour de France femmes ? Directrice de la compétition, Marion Rousse a répondu.

« C'est un petit marathon »