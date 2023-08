Tour de France : Le pari fou de Marion Rousse est réussi

Arnaud De Kanel

La deuxième édition du Tour de France Femmes s'est achevée la semaine dernière à Pau. Et comme l'année passée, ASO a confié les rênes de la direction à Marion Rousse. La compagne de Julian Alaphilippe a rempli sa mission à merveille puisque cette Grande Boucle a rencontré un franc succès.

Marion Rousse était une nouvelle fois aux commandes du Tour de France Femmes. La victoire finale est revenue à Demi Vollering (SD Worx), devançant sa coéquipière Lotte Kopecky (SD Worx) et Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM Racing). Les cyclistes ont pu compter sur un soutien sans faille puisque les spectateurs étaient nombreux sur les bords des routes cette année. Les plus casaniers d'entre-eux sont restés devant leur télévision. Médiamétrie a recensé 1,98M de téléspectateurs en moyenne sur la semaine de course. ASO, l'organisateur, a donc visé juste en confiant les clés du camion à Marion Rousse.

«C'est un pari réussi»

La compagne de Julian Alaphilippe est la première étonnée de ce succès phénoménal. « Honnêtement, c'est du jamais vu pour du cyclisme féminin. Les gens ont réalisé que c'est un vrai Tour, peu importe que ce soit des hommes ou des femmes. Il y a beaucoup de monde aux départs et aux arrivées, mais aussi tout au long du parcours. Et de voir des gamins sur le bord des routes venir encourager les athlètes féminines, ou bien des gens qui se déguisent et font des panneaux comme on a l'habitude de le voir sur les routes du mois de juillet, c'est un pari réussi », savoure Marion Rousse pour France Bleu . La Première ministre Elisabeth Borne a même fait le déplacement.

«Le Tour de France femmes rentre dans l’histoire»