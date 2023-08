Tour de France : Agacée, Marion Rousse met les choses au point

Thibault Morlain

Dimanche, le Tour de France femmes s'est donc achevé avec la victoire finale de Demi Vollering. La Néerlandaise succède ainsi au palmarès à Annemieck van Vleuten. Une 2ème édition de la Grande Boucle qui a été une grande réussite, mais la fête aurait pu être encore plus belle avec des Françaises à l'avant. Interrogée sur ce détail, Marion Rousse a tenu à dire ce qu'elle avait sur le coeur pour défendre ses compatriotes.

C'est donc Demi Vollering qui s'est adjugée le Tour de France femmes 2023 au terme d'une semaine de compétition. Mais quid des résultats des Françaises sur cette édition ? Alors qu'aucune victoire tricolore n'est à noter, au classement général, Juliette Labous est la première Française, se classant 5ème à 4 minutes 48 du maillot jaune. A noter également le maillot blanc de Cédrine Kerbaol, sacrée donc meilleure jeune de ce Tour de France. Mais est-ce pour autant un bilan satisfaisant pour les Françaises ? La question a directement été posée à Marion Rousse, directrice de la compétition.

« Je trouve que vous êtes sévères »

Ouest France a ainsi interpellé Marion Rousse sur un possible manque de visibilité des Françaises à l'avant lors de ce Tour de France. Une question qui n'a pas forcément plu à la compagne de Julian Alaphilippe. Marion Rousse a alors répondu : « Moi, je trouve que vous êtes sévères. On n’a pas eu de victoire mais on a une maillot blanc, Cédrine Kerbaol, qui est peut-être la révélation de cette année. J’étais avec elle sur un plateau télé et on parle de maillot jaune, pourquoi pas, dans le futur. Elle est encore très jeune ».

« On peut être fier de nos Françaises »