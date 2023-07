Tour de France : Marion Rousse hallucine totalement

Thibault Morlain

Alors que le Tour de France masculin s’est dernièrement terminé après trois semaines de compétition, voilà qu’on est reparti pour une nouvelle semaine de Grande Boucle. Et actuellement, ce sont les femmes qui sont à l’honneur. Pour la 2ème année consécutive, le Tour féminin a lieu avec aux commandes Marion Rousse. Directrice de la compétition, la compagne de Julian Alaphilippe n’a d’ailleurs pas caché un certain étonnement à propos de ce Tour de France femmes 2023.

Ces dernières semaines, on pouvait retrouver Marion Rousse aux commandes du Tour de France masculin sur les antennes de France Télévisions . Mais voilà que dimanche dernier, la compagne de Julian Alaphilippe a changé de casquette. N’étant pas au micro pour la dernière étape arrivant sur les Champs-Elysées, Marion Rousse avait une très bonne excuse puisqu’en tant que directrice du Tour de France femmes, elle donnait à cette date le coup d’envoi de l’édition 2023, qui s’élançait de Clermont-Ferrand. Après une première édition réussie en 2022, l’engouement est toujours présent sur le bord des routes pour voir passer les meilleures coureuses. Et ça, Marion Rousse n’en revient pas…

Tour de France : Attaquée, Marion Rousse riposte ! https://t.co/omGvDnCi7F pic.twitter.com/7wQSmX6Yov — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

« J’ai des frissons »

Que ce soit devant la télévision ou au bord des routes, le monde est également au rendez-vous pour le Tour de France féminin. De quoi faire halluciner Marion Rousse. En effet, dans une interview pour l’ AFP , la directrice de la compétition a confié : « Je me réjouis du succès populaire de cette deuxième Grande Boucle. J’ai des frissons en voyant la foule aux départs et arrivées des étapes. (…) On a su garder l’esprit Tour de France et toute la magie qui fait que c’est une course particulière. Les gens ont vraiment à l’esprit que le Tour dure quatre semaines : ils continuent à faire la fête ».

« On arrive au bon moment »