Tour de France : Marion Rousse, l'incroyable appel du pied

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présidente du Tour de France Femmes qui s'est élancé de Clermont dimanche, Marion Rousse ne cache plus ses ambitions. Celle qui est également consultante pour France Télévisions rêve que Netflix réalise une série dans les coulisses de la Grande Boucle féminine, comme pour celle des hommes.

A l'image de ce qui avait été en Formule 1 avec Drive to Survive , Netflix a décidé de lancer une série sur les coulisses de la Grande Boucle intitulée Tour de France : Au cœur du peloton . Une franche réussite qui a suscité un engouement nouveau pour le cyclisme, comme ce qui s'était passé en F1. Interrogée sur cette série, Marion Rousse, présidente du Tour de France Femmes, lâche un énorme appel du pied à Netflix .

Tour de France : Marion Rousse lâche une grande annonce sur son avenir https://t.co/tS696i9lFq pic.twitter.com/gkszMd4Lj1 — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Marion Rousse veut une série Netflix pour le Tour Femmes

« C'est une bonne chose pour le cyclisme en général car cette série s'adresse à un public plus large et permet à certains de découvrir le vélo. Elle montre vraiment ce qui se passe en coulisses. En tant que directrice du Tour de France Femmes, je trouverais ça chouette et mérité que les filles aussi, bénéficient d’une telle exposition ! », confie-t-elle dans une interview accordée à Télé-Loisirs . Par la suite, Marion Rousse a également évoqué son avenir dans le rôle de consultante pour France Télévisions .

«J’espère le rester le plus longtemps possible»