Tour de France : Marion Rousse lâche une grande annonce sur son avenir

Thibault Morlain

Marion Rousse est une femme aux multiples casquettes. Actuellement, elle est dans son rôle de directrice du Tour de France féminin. Il y a encore quelques jours, la compagne de Julian Alaphilippe était aux commentaires du Tour de France masculin sur France Télévisions. Consultante depuis plusieurs années maintenant, Marion Rousse n'entend pas lâché cette carrière de sitôt.

Championne de cyclisme ayant notamment remporté les championnats de France en 2012, Marion Rousse décide très tôt de stopper sa carrière. En 2015, à seulement 24 ans, l'actuelle compagne de Julian Alaphilippe prend sa retraite sportive pour se lancer dans une nouvelle vocation, celle de consultante. D'abord chez Eurosport , Marion Rousse officie désormais chez France Télévisions et ce depuis 2017. Elle est l'une des voix aux commantaires du Tour de France, aux côtés notamment de Laurent Jalabert.

« J’espère le rester le plus longtemps possible »

Consultante, directrice du Tour de France féminin... Marion Rousse empile les casquettes, et pour le moment, ça lui réussit. Reconnue pour ses commentaires, elle n'entend pas stopper cette carrière de consultante. A l'occasion d'un entretien accordé à Télé Loisirs , Marion Rousse s'est confiée sur son avenir, avouant : « Me projeter sur du long terme en tant que consultante ? J’espère le rester le plus longtemps possible ».

« J’aime ce que je fais »