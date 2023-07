Tour de France : Le terrible regret de Marion Rousse

Thibault Morlain

Aux commandes du Tour de France féminin à compter de ce dimanche, Marion Rousse est l’un des visages actuels du cyclisme dans l’Hexagone. Egalement consultante, là voilà donc avec sa nouvelle casquette, elle qui a également été une championne reconnue par le passé. Si Marion Rousse avait décidé de prendre sa retraite en 2015, elle n’a pas caché avoir un regret à propos de sa carrière de cycliste.

Compagne de Julian Alaphlippe, aux commentaires du Tour de France et directrice de l’édition féminine, Marion Rousse a aujourd’hui dans sa deuxième vie. En effet, il y a quelques années maintenant, la Française faisait partie du peloton professionnel, elle qui est passée par les équipes Vienne Futuroscope et Lotto Belisol Ladies. Marion Rousse peut d’ailleurs se vanter d’avoir remporté les championnats de France en 2012. Mais voilà que sa carrière n’aura pas été si longue puisqu’à seulement 24 ans, en 2015, Marion Rousse fait le choix de prendre sa retraite.

« J’aimerais pouvoir faire le Tour de France, Paris-Roubaix »

Passée par la suite aux commentaires des courses cyclistes, Marion Rousse a vu son sport se spécialiser, notamment chez les femmes. Aujourd’hui, elles disputent, à l’instar des hommes, les plus grandes courses, à commencer par le Tour de France. De quoi donner des regrets à Marion Rousse ? Dans un entretien accordé au Figaro , elle a expliqué : « J’aurais aimé être coureuse actuellement ? J’aimerais pouvoir faire le Tour de France, Paris-Roubaix, toutes les épreuves qui n’existaient pas à mon époque et ne serait-ce que de pouvoir faire mon sport à 100% ».

« Je n’ai jamais pu tester mes limites »