Tour de France : L’incroyable intervention de Marion Rousse pour sauver Alaphilippe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison poussive, Julian Alaphilippe court toujours après une victoire sur le Tour de France. Une situation qui interpelle Patrick Lefevere, manager de la formation Soudal Quick-Step. Mais Marion Rousse n'a pas hésité à intervenir et semble très investie dans la carrière de son compagnon.

Bien que très actif sur les routes du Tour de France, Julian Alaphilippe, qui s'est souvent glissé dans la bonne échappée, sans jamais réussir à concrétiser par une victoire. Le double champion du monde a coincé en fin d'étapes et court donc toujours après une victoire sur la Grande Boucle cette année. Une situation qui commence à sérieusement agacer le manager de la formation Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere, qui en attend beaucoup plus de Julian Alaphilippe.

«Julian Alaphilippe a du mal dans ce Tour»

« Julian Alaphilippe a du mal dans ce Tour. Après sa victoire d’étape dans le Dauphiné, nous étions tous encore optimistes, mais c’était prématuré de s’avancer. Le Dauphiné n’est pas le Tour de France. Nous sommes tous déçus, mais surtout Julian lui-même. Je ne peux pas du tout lui en vouloir. Avant le début de saison, nous avons eu une discussion difficile avec Julian, sa femme (Marion Rousse), le manager Dries Smets et moi-même. En tant que patron de l’équipe, je lui ai dit: "Julian gagne bien sa vie, et donc il faut que ses performances s’améliorent". Lui-même m’a répondu: "Oui Patrick, je sais" », a-t-il ainsi lancé dans les colonnes du Het Nieuwsblad .

Marion Rousse intervient