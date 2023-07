Elle abandonne sa carrière pour devenir une star… Le destin hallucinant de Marion Rousse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Brillante sur son vélo dès son plus jeune âge, Marion Rousse était l'une des grandes espoirs du cyclisme français. Mais contre toute attente, elle a renoncé à ses rêves en mettant en terme à sa carrière alors qu'elle n'avait que 24 ans. Mais celle qui est devenue la compagne de Julian Alaphilippe a embrassé une toute autre carrière avec un franc succès. Consultante pour France Télévisions, Marion Rousse est désormais plus célèbre en France que de nombreux coureurs. Retour sur son fabuleux destin.

Marion Rousse, une championne précoce

L'histoire d'amour avec le cyclisme commence très tôt pour Marion Rousse. Et pour cause, alors que son père a pratiqué le vélo pendant une vingtaine d'années, trois de ses trois cousins sont d'anciens coureurs professionnels. Dès l'âge de six ans, elle commence à pédaler au vélodrome de Roubaix. Ce n'est donc pas une surprise si dès ses 19 ans, Mario Rousse passe professionnelle. Elle débute sa carrière en 2011 avec l'équipe Vienne Futuroscope et devient devient championne de France sur route l'année suivante en catégorie élites et espoirs. De quoi convaincre l'équipe Lotto Belisol Ladies de lui offrir un contrat en 2013. Mais elle n'aura pas le temps d'enrichir son palmarès.

La retraite à... 24 ans !

En effet, dès 2015, alors qu'elle n'a que 24 ans, Marion Rousse décide de mettre un terme à sa carrière cycliste. Dans une interview accordée au groupe FDJ , elle justifiait son choix. « Je ne vivais pas du vélo. J'avais le statut de professionnelle, mais pas la rémunération qui allait avec. J'avais une convention d'insertion professionnelle avec l'équipe de France et j'étais déjà chanceuse, car il y avait peu de contrats de ce type attribués à l'époque. Je travaillais à la mairie d'Étampes à mi-temps, mais payée à temps plein. Généralement, je bossais le matin et je m'entraînais l'après-midi, c'était malgré tout compliqué de tout concilier », expliquait-elle de façon très honnête.

Une reconversion brillante à la télévision

Et si elle décide de ranger son vélo, c'est également parce qu'une belle carrière de consultante s'offre à elle. En effet, en parallèle de sa carrière de cycliste professionnelle, Marion Rousse participe en tant qu'invitée à l'émission Les Rois de la Pédale sur Eurosport . Ses analyses et ses compétences sont rapidement remarquées, au point qu'une place de consultante lui est offerte par la chaîne pour la Vuelta 2013. Et après un peu plus de trois ans sur Eurosport , Marion Rousse va encore franchir un cap dans sa nouvelle carrière. En effet, en 2017, c'est France Télévisions qui lui propose un rôle de consultante aux côtés d'Alexandre Pasteur, qui arrive également d' Eurosport , et de Laurent Jalabert, figure emblématique du cyclisme français. Paris-Roubaix sera la première course commentée par ce trio en 2017. Un trio qui continue de parfaitement fonctionner et d'être toujours aux commentaires des courses cyclistes sur France Télévisions . Et notamment du Tour de France que Marion Rousse commente puis analyse dans l'émission Vélo Club après chaque étape.

Rousse-Alaphilippe, le couple star du cyclisme français

Mais Marion Rousse s'est également fait connaître par sa vie privée. En effet, en 2008, elle rencontre le coureur français Tony Gallopin avec lequel elle se mariera six ans plus tard, en 2014. Mais en 2019, après 11 ans, le couple se sépare. « Cela ne s'est pas fini de la meilleure des façons et ça fait partie des choses de la vie, que l'on vit tous. C'est toujours moins évident quand elles sont exposées sur la place publique. Je n'ai jamais communiqué dessus, volontairement. La vie d'homme c'est une chose, la vie de sportif, une autre. Cette période a été compliquée. Et il y a eu deux fractures la même année, des chutes, puis le Covid. Ça a été un tournant difficile dans ma carrière », reconnaissait Tony Gallopin à ce sujet. Un an après, Marion Rousse officialise sa relation avec un autre coureur français, Julian Alaphilippe avec lequel elle a eu un enfant, Nino, né le 14 juin 2021. Un couple devenu la star du cyclisme tricolore entre l'un des chouchous du public, devenu double champion du monde et porteur du Maillot Jaune en 2019, et l'une des consultantes les plus appréciées de la télévision. Marion Rousse est même désormais plus célèbre que certains coureurs du peloton.

Marion Rousse relance le Tour de France féminin