Tour de France : Marion Rousse et Julian Alaphilippe, la gêne est palpable

Avant le lancement de la deuxième édition du Tour de France Femmes dont elle est la directrice, Marion Rousse est déjà aux premières loges de l’épreuve masculine en commentant chaque jour l’étape sur les antennes de France Télévisions. L’ancienne cycliste professionnelle s’est imposée comme une référence dans son rôle, mais les remarques sur son couple avec Julian Alaphilippe perdurent, de quoi créer parfois quelques moments de gène.

Reconversion réussie pour Marion Rousse. Après avoir brillé sur les routes, en étant notamment sacrée championne de France en 2012, l’ancienne cycliste professionnelle a désormais des étés bien chargés avec la Grande Boucle , commentant chaque jour l’épreuve masculine sur les antennes de France Télévisions depuis 2017, puis en dirigeant le Tour de France Femmes qui s’élancera pour la deuxième année le dimanche 23 juillet. Dans le privé aussi, la vie de Marion Rousse n’est pas de tout repos, elle qui est en couple avec Julian Alaphilippe, une histoire d’amour publique qui a donné naissance au petit Nino en 2021 et qui place parfois la femme de 31 ans dans des situations embarrassantes.

Les remarques sur Julian Alaphilippe sont nombreuses

Car les allusions à sa vie de couple sont légion durant le Tour de France, et l’édition 2023 n’a pas fait exception. Nouvel épisode à l’issue de la 15e étape dimanche, lorsque Yoann Offredo a tenu des propos élogieux à l’égard de Julian Alaphilippe. « Pour moi, le super combatif de ce Tour de France, c'est Julian Alaphilippe. Il a été dans toutes les échappées, ça n'a pas souri. Il manque de réussite, mais il a toujours été présent », a confié l’ancien cycliste désormais consultant France Télévisions . « D'accord Marion ? », a alors rétorqué le présentateur de Vélo Club Laurent Luyat. Une sortie qui a quelque peu embarrassé la compagne d’Alaphilippe, incitant Yoann Offredo à ajouter : « Non non, mais je ne dis pas ça pour flatter Monsieur... ». La réponse de Marion Rousse, à la fois surprise et légèrement agacée, n’a pas tardé : « Mais je me doute, et heureusement. »

Malaise au moment d’évoquer son ex-Tony Gallopin

Quelques jours auparavant, c’est une autre séquence également survenue dans l’émission Vélo Club qui avait fait parler sur les réseaux sociaux lorsque Laurent Luyat n’était pas passé loin de faire une grosse bourde en évoquant Tony Gallopin, l'ex-mari de Marion Rousse. « Une réaction qui nous parvient, c’est Tony Gallopin, le cop… équipier de Pedersen, le vainqueur du jour », lâchait le journaliste à l’antenne, probablement sur le point de lâcher : « le copain de Marion Rousse ».



Au lancement du Tour de France 2023, Marion Rousse avait déjà été confrontée à des allusions sur son ancien compagnon, lorsque Laurent Luyat avait tiré le nom du coureur de Lidl-Trek. « Marion, ça y est, elle a regardé, elle a regardé », s’amusait le journaliste, face à une Marion Rousse beaucoup plus sérieuse : « J’ai le droit de le dire ou c’est bon ? Tony Gallopin. On en a bien parlé aujourd’hui. Coureur qui a gagné le classement de Saint-Sébastien ».

Le message de Peter Sagan sujet aux moqueries en 2022

L’an dernier, Julian Alaphilippe était absent du Tour de France, permettant à Marion Rousse de ne pas avoir la redoutable tâche de commenter les performances de son compagnon. Mais cela n’avait pas empêché les allusions sur cette relation. Cela avait notamment été le cas lorsque Peter Sagan avait un message privé à donner à la consultante. « J'ai quelque chose pour Marion », confiait-il dans Stade 2 en sortant une carte de sa poche. « Par contre, elle est prise , répondait alors Yoann Offredo. Elle est avec Julian Alaphilippe, au cas où ça serait une bague ou une demande en mariage. » « Ça reste entre nous », lâchait pour sa part Marion Rousse, visiblement mal à l’aise. Le texte écrit sur la carte était finalement à destination de Julian Alaphilippe. « S'il te plait, peux-tu dire à Julian combien il me manque sur ce Tour de France ? Merci beaucoup », avait écrit Peter Sagan.

Une caricature qui ne passe pas en 2020

Absente de l’édition 2021 après sa grossesse, Marion Rousse n’avait pas caché sa colère l’année précédente après une caricature du dessinateur Espé publiée par le journal L’Humanité , dans laquelle on la voit dénudée, sur un lit près de Julian Alaphilippe, en pleine interview, interrogeant son compagnon : « Julian, pouvez-vous répondre aux questions de France TV ». La réponse de l’intéressée n’avait pas traîné. « Désabusée, L’Humanité porte de plus en plus mal son nom. Il faut n’avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau six ans de consulting sportif à la télévision », pestait Marion Rousse sur Twitter .

De quelles photos de charme est inspiré cette caricature ? Marion Rousse aurait fait des photos de ce style sans que j’en sois au courant ?Le sexisme ce n’est pas les photos que elle a fait. Mais plutôt le fait de ne voir que son physique à la place de son métier. pic.twitter.com/0sIJy1H7qV — Eau_12 (@JonDerem) January 31, 2021