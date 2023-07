Tour de France : Marion Rousse répond cash sur Julian Alaphilippe, gros malaise en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultante pour France Télévisions, Marion Rousse a notamment la redoutable tache de juger les performances de son compagnon Julian Alaphilippe tout en faisant preuve d'impartialité. Ce que l'ancienne cycliste parvient à faire avec brio. Néanmoins, une séquence n'a pas manqué de faire parler.

Depuis le début du Tour de France, Julian Alaphilippe court comme il l'aime, à savoir sans calculer. A l'attaque tous les jours, le double champion du monde ne compte pas ses efforts pour tenter de se glisser dans la bonne échappée. En vain. Pour le moment, Alaphilippe n'a effectivement pas rempli son objectif, à savoir décrocher une victoire d'étapes. Mais son panache ne manque pas de faire réagir.

Alaphilippe sur le départ, Marion Rousse se lâche en direct https://t.co/3yySYwkEMu pic.twitter.com/knm71wYTEy — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Malaise en plein direct

En effet, à l'issue de la 15e étape dimanche, Yoann Offredo, ancien cycliste, n'a pas manqué d'encenser Julian Alaphilippe. « Pour moi, le super combatif de ce Tour de France, c'est Julian Alaphilippe. Il a été dans toutes les échappées, ça n'a pas souri. Il manque de réussite, mais il a toujours été présent », lâche le consultant France Télévisions sur le plateau de Vélo Club . Et Yoann Offredo va bien malgré lui se retrouver au cœur d'une situation assez gênante.

«Je ne dis pas ça pour flatter Monsieur...»