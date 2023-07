Tour de France : Le patron d’Alaphilippe sort du silence pour son avenir

Thibault Morlain

Au beau milieu de ce Tour de France 2023, l’avenir de Julian Alaphilippe s’est retrouvé au coeur des rumeurs et des discussions. Si le Français est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec la Soudal Quick-Step, il a été question d’un possible transfert afin de rejoindre une formation française : la Total-Energies. Quid alors de l’avenir d’Alaphilippe ? Son patron, Patrick Lefevere a pris la parole sur la question.

Direction la Total-Energies pour Julian Alaphilippe ? Telle a été la rumeur qui a circulé ces derniers jours en marge du Tour de France. L’avenir du coureur de la Soudal Quick-Step a fait parler et voilà qu’il a donc été annoncé sur le départ pour rejoindre la formation française. Mais ce transfert d’Alaphilippe a vite été refroidi. Patron de la Total-Energies, Jean-René Bernaudeau a certes reconnu les contacts avec le double champion du monde, mais il a écarté toutefois la possibilité de le recruter dans les semaines à venir : « Je l'ai contacté, comme beaucoup, mais Julian n'est pas en fin de contrat, et je ne fais pas de proposition à quelqu'un qui n'est pas en fin de contrat. Je ne rachète pas de contrat, donc le ban s'est fermé tout de suite. Affaire à suivre ? Non, il n'y a pas de discussion ».

« Pas question d'envisager cela pour le moment »

C’est désormais au tour du patron de la Soudal Quick-Step de répondre aux rumeurs sur l’avenir de Julian Alaphilippe et un départ vers la Total-Energies. Ainsi, pour Het Nieuwsblad , Patrick Lefevere a lâché : « J'ai lu dans la presse l'intérêt de TotalEnergies, mais à ce que je sais, ça n'a rien à voir. Pas question d'envisager cela pour le moment. Pour être clair, Julian est toujours précieux au sein de notre équipe. Il reste le coureur le plus populaire en France et la personne la plus charmante des soirées d'équipe. Même si bien évidemment, je l'ai dans l'équipe pour gagner des courses, pas pour être charmant ».

« Nous sommes tous déçus, mais surtout Julian lui-même »