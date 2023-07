Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe donne rendez-vous !

Alexandre Higounet

Depuis le début du Tour de France, Julian Alaphilippe a multiplié les efforts et les tentatives pour remporter une étape, sans jamais avoir été en situation de lever les bras. Mais le champion français ne s’affole pas et donne au contraire rendez-vous à Paris pour le bilan. En vrai guerrier.

Alors qu’il n’a pas encore été en situation de remporter une étape malgré des tentatives répétées et très intenses, et une vraie générosité dans l’effort, mais trouvant toujours plus fort que lui pour l’emporter, y compris dans les étapes vallonnées qui lui correspondent mieux que celles de haute montagne, Julian Alaphilippe n’a pas une grosse marge de manœuvre pour lever les bras d’ici la fin du Tour de France.

Va-t-il replier les ailes ?

En l’état, il devient en effet difficile de voir comment Alaphilippe pourrait désormais remporter une étape sachant qu’il est clairement dominé en haute montagne, où il trouvera toujours un grimpeur plus à l’aise que lui dans les cols, et qu’il n’a pas été en mesure de l’emporter dans les étapes qui lui convenaient le plus dans le Massif Central et dans les monts du Beaujolais. Le Français de la Soudal-Quickstep pourrait-il dès lors replier les ailes et intégrer le fait qu’il ne remportera pas d’étape cette année ?

« Je vais donner le maximum »