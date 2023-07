Cyclisme - Tour de France : Ce terrible constat du clan Alaphilippe

Alexandre Higounet

Après une nouvelle étape passée à l’avant sans être en mesure de jouer réellement la gagne au final, Julian Alaphilippe n’a plus que l’étape d’aujourd’hui, entre Roanne et Belleville en Beaujolais, comme réelle opportunité de victoire. Mais la tâche apparaît loin d’être aisée pour le double champion du monde.

Comme prévu par le10sport.com , qui a analysé que Julian Alaphilippe allait jouer très gros à l’occasion de deux étapes, mardi entre Vulcania et Issoire, et jeudi entre Roanne et Belleville en Beaujolais, les deux seules étapes que le champion français paraissait en mesure de remporter désormais sachant qu’il a affiché trop de limites en haute montagne pour espérer y lever les bras, le double champion du monde s’est retrouvé dans le bon coup dans l’étape de mardi, après avoir longtemps bataillé pour être dans l’échappée. Malheureusement, Alaphilippe est tombé sur plus fort que lui en fin de course, Pello Bilbao s’avérant le plus fort de l’échappée.

« Il manque ce petit pourcent de performance qui fait qu’il n’est pas présent pour les arrivées »

Après la course, Franck Alaphilippe, le cousin et entraîneur du leader de la Soudal-Quickstep, a fait preuve d’un relatif fatalisme dans les colonnes de l’Equipe : « La journée ne s'est malheureusement pas déroulée comme on l'espérait. Pour l'instant, il lui manque encore ce petit pourcent de performance qui fait qu'il n'est pas présent pour les arrivées et qu'il est en difficulté sur la fin de l'étape. Ce qui intéresse Julian Alaphilippe, c'est la gagne, pas de faire le sprint pour la 6e ou 7e place. Le principal, c'est qu'il arrive à faire la course et qu'il soit présent dans les bonnes échappées. Il est motivé mais il lui manque ce petit quelque chose pour pouvoir gagner ».

La victoire d’étape s’annonce difficile…

Les mots de Franck Alaphilippe raisonnent comme un aveu douloureux que la victoire d’étape sera désormais très difficile à atteindre pour le champion tricolore. Là où au bout de quelques jours de Tour les commentaires du coach laissaient présager le meilleur pour Alaphilippe, qui se sentait de mieux en mieux au fil des jours, ils donnent aujourd’hui une teneur plus pessimiste sur la suite de la compétition, comme si dans le clan Alaphilippe, on avait plus ou moins compris qu’en l’état il serait très difficile de lever les bras sur ce Tour de France.