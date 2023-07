Cyclisme : Julian Alaphilippe et Marion Rousse sont-ils toujours ensemble ?

La rédaction

Le couple star du cyclisme français est sur le devant de la scène avec le Tour de France 2023. Mais le leader du vélo tricolore, Julian Alaphilippe, et la consultante vedette de France Télévisions, Marion Rousse, sont-ils toujours ensemble ?

Difficile de trouver un couple plus glamour dans le sport français que celui formé par Julian Alaphilippe et Marion Rousse. La star du cyclisme tricolore, actuellement dans la lumière avec le Tour de France 2023, partage la vie de la consultante de France Télévisions depuis 2020. Après avoir connu une longue histoire de 10 ans avec un autre cycliste professionnel, en la personne de Tony Gallopin, Marion Rousse a trouvé le bonheur avec Julian Alaphilippe. Mais le couple est-il toujours ensemble ?



Tout beau, tout rose ?

Attendu au tournant dans ce Tour de France 2023 dans son rôle de leader de Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe n’a pas encore réussi à tirer son épingle du jeu. La victoire finale se jouera entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le Français ne peut qu’espérer un coup d’éclat et une victoire d’étape. Pour cela, il peut compter sur le soutien indéfectible de sa compagne, aux commentaires de chaque étape sur France Télévisions . Au sein de leur couple, aucun nuage à l’horizon. Heureux parents d’un petit garçon (Nino), âgé de deux ans, ils continuent de vivre à plein leur bonheur. Et de gérer parfaitement la lumière qui brille sur leur union.

Papa comblé