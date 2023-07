Tour de France : Nouvelle déception, Alaphilippe se lâche

Thibault Morlain

6ème étape du Tour de France ce jeudi et le peloton avait notamment rendez-vous avec l’un des cols les plus mythiques : le col du Tourmalet. Faisant partie de l’échappée du jour, Julian Alaphilippe espérait pouvoir l’emporter, mais le double champion du monde n’a finalement pas eu les jambes pour suivre. Alors que c’est finalement Tadej Pogacar qui s’est imposé ce jeudi, à l’arrivée, Alaphilippe était quelque peu déçu.

Comme lors de l’étape de la veille, Julian Alaphilippe était à l’attaque sur le Tour de France ce jeudi. Très tôt, le coureur de la Soudal Quick-Step a pris les devants avec notamment Wout Van Aert, se retrouvant par la suite au coeur d’une grosse échappée. Pour cette 6ème étape, le programme était d’ailleurs corsée avec notamment le col d’Aspin et le col du Tourmalet. Alaphilippe semblait d’ailleurs avoir de bonnes sensations, tentant même de prendre le large lors du début de l’ascension du Tourmalet. Le Français est finalement vite rentré dans le rang et par la suite, il n’a pas réussi à suivre les roues face au gros rythme imposé notamment par Van Aert.

« Les jambes étaient là ? Pas tant que ça »

On rêvait d’une victoire de Julian Alaphilippe, il n’a finalement pas pu suivre. Il faut dire que Tadej Pogacar était impérial ce jeudi, le Slovène s’est imposé, reprenant même des secondes à Jonas Vingegaard. N’ayant donc pas eu les capacités de suivre, Alaphilippe a expliqué à l’arrivée, au micro de France Télévisions : « Les jambes étaient là ? Pas tant que ça, sinon j’aurais été devant jusqu’au bout (rires), mais oui, ça a roulé vite toute la journée encore, on est partis dès le départ. Et dans le Tourmalet, il y en a qui commençaient à ne pas vouloir passer, donc je voulais réduire un peu le groupe. Wout Van Aert en a décidé autrement (rires) et a imposé un rythme très soutenu ».

« C’était une dure journée encore »