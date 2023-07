Cyclisme : Van Aert, sa réponse cinglante à l’équipe de Pogacar !

Alexandre Higounet

Entre l’équipe Jumbo-Visma et le Team UAE, la guerre est lancée. Après le travail de harcèlement mené par l’équipe de Pogacar en début de Tour, Van Aert s’est clairement payé la formation du champion slovène dans les médias. Le message est clair, la formation hollandaise ne se laissera pas impressionner…

Alors que l’équipe Jumbo-Visma a connu une bonne journée mercredi, marquée par l’envolée de Jonas Vingegaard, qui sortit littéralement de sa roue Tadej Pogacar sur les pentes raides du col de Marie Blanque pour lui prendre plus d’une minute à l’arrivée à Laruns, Wout Van Aert s’est de nouveau montré agacé après l’arrivée de l’étape, expriment son mécontentement devant l’attitude générale de l’équipe Team UAE, celle du Slovène.

« Quand les UAE gèrent… »

Au micro de la RTBF , dans des propos rapportés par cyclismactu.net , le champion belge a déclaré : « Une journée difficile, où l'on voulait vraiment être dans le groupe de tête avant la dernière ascension. Malheureusement, Tiesj (Benoot) et moi n'avons pas su réellement aider dans la dernière ascension vu le rythme infernal du groupe des favoris. Mais on est parvenu à mettre la pression sur les autres équipes et c'était une bonne chose pour préparer l'attaque de Jonas (Vingegaard). (…) C'est bien plus que ce à quoi on s'attendait. Mais il faut faire attention de ne pas regarder uniquement Pogacar car c'est Jai Hindley qui a le maillot jaune désormais. Malgré tout, c'est une très bonne journée pour l'équipe ». Sur la marge de manœuvre laissée à Hinley, un vrai concurrent pour le maillot jaune, Van Aert a lancé : « Je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'UAE Team Emirates doit contrôler le début d'étape, c'est le chaos. Ils ne sont jamais présents. Du coup, c'est un grand groupe qui est parti. De mon côté, je n'allais pas rouler avec Hindley ou Ciccone. J'ai préféré attaquer pour tenter de les fatiguer. C'était notre objectif avec Tiesj (Benoot) dans le groupe de tête ».

Réponse cinglante

Dans la guerre des nerfs lancée entre les deux équipes, la campagne de harcèlement ouverte par la Team UAE en début de Tour ayant créé quelques tensions en interne chez les Jumbo-Visma, les mots du champion belge raisonnent comme une réponse cinglante : non seulement Vingegaard a lâché Pogacar dans le col de Marie Blanque, mais Van Aert répond lui aussi publiquement, en critiquant ouvertement l’organisation de l’équipe UAE. Le message est clair, la Jumbo-Visma ne se laissera pas impressionner, et ce même si aujourd'hui à Cauterets, le Slovène a repris un peu de temps à son rival danois.