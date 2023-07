Tour de France : Sacre déjà annoncé pour Pogacar !

Arnaud De Kanel

Disputée dans le pays basque espagnol, la première étape du Tour de France a tenu toutes ses promesses samedi. Alors que l'on s'attendait à une victoire de Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard, c'est finalement Adam Yates qui s'est imposé devant son frère jumeau, Simon. L'équipe UAE-Emirates opte donc pour une stratégie avec deux leaders qui a plutôt bien fonctionné récemment sur la Grande Boucle.

Vainqueur à Bilbao, Adam Yates est le premier maillot jaune de ce Tour de France. Le coéquipier de Tadej Pogacar avait fait craquer tout le monde dans la côte de Pike à 10km de l'arrivée avant que son leader ne s'envole avec Jonas Vingegaard et l'épatant Victor Lafay. Le Danois n'a pas voulu relayer Pogacar et cela a permis à Adam Yates de rentrer sur le trio de tête, bien accompagné par son frère jumeau Simon. A la pédale, le coureur du Team UAE-Emirates a pris le dessus et s'est donc affirmé en co-leader de son équipe. « Si Yates est vraiment notre coleader ? Et pourquoi pas ? C'est un très grand coureur, il mérite ce statut ! », reconnaissait volontiers Andrej Hauptmann à l'arrivée. Une bonne nouvelle pour Tadej Pogacar quand on regarde l'histoire récente du Tour de France.

La dynastie Sky-Ineos

L'équipe Sky, devenue Ineos, a dicté sa loi pendant presque dix ans sur le Tour de France en remportant sept Grande Boucle en huit ans. En 2012, Bradley Wiggins avait remporté son premier Tour devant un certain Christopher Froome qui n'était autre que son coéquipier. La formation alors managée par Dave Brailsford avait assuré ses arrières en nommant naturellement Froome co-leader suite à ses performances exceptionnelles. En 2019, bis-repetita pour Ineos qui avait remporté la Grande Boucle avec Egan Bernal, bien aidé par Geraint Thomas que le Colombien avait fait gagner un an plus tôt, en 2018. La formation britannique avait retenté le coup en 2021 en inscrivant Richard Carapaz, Richie Porte et Tao Geoghegan Hart pour épauler Geraint Thomas mais à trop aligner de leaders, elle s'était perdue.

Jumbo-Visma en 2022

Le dernier exemple est tout chaud. L'an passé, Primoz Roglic était le leader assumé de la Jumbo-Visma pour le classement général avant qu'il ne chute sur l'étape d'Arenberg. L'équipe néerlandaise s'était alors repliée sur Jonas Vingegaard tout en gardant la carte Roglic. Une stratégie payante puisque la victoire finale était revenue au Danois. Mais comme pour Ineos en 2021, la Jumbo-Visma a également connu un échec en tentant de former un trio et non un duo de leader. C'était en 2020 avec Primoz Roglic, Tom Dumoulin et George Bennett. Si l'entente continue d'être au beau fixe entre Adam Yates et Tadej Pogacar, le sacre ne peut pas échapper au Slovène.