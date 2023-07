Quiz sur la carrière de Thibaut Pinot

La rédaction

Il y a quelques mois, Thibaut Pinot a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à la fin de l’année. Une carrière riche de grands exploits et de classements de top niveau, mais qui laisse un petit goût d’inachevé quand même, tant le champion tricolore avait la gagne d’un grand Tour dans les jambes.

Dans une interview accordée aux médias français il y a quelques mois, Thibaut Pinot avait annoncé qu’il disputerait en 2023 la dernière saison de sa carrière : « J’ai annoncé rapidement ma décision pour être soulagé. Le dire en début de saison pour être plus tranquille après. Il y a beaucoup de nostalgie, de messages, tout cela peut perturber. C’est pour cela que je voulais l’annoncer aussi tôt. C’est également pour que les gens qui me supportent – pour ma première course, sur l’Etoile de Bessèges par exemple – sachant que ce sera la dernière fois que je serai au départ. C’est important pour moi de remercier tous ceux qui étaient là pour me soutenir et c’est aussi pour cela que je l’annonce tôt. Les gens qui me connaissent et qui me supportent savaient que je ne ferais pas vingt ans de carrière. Ce n’est pas une décision simple, c’est une décision difficile, mais ma vie ne se limite pas qu’au vélo. J’ai beaucoup de projets pour l’après-carrière et je pense que j’ai fait le tour de la question. Une année de plus n’aurait pas eu grand intérêt pour moi ».

Ah ce Tour 2019…

Le champion de la FDJ va laisser un vide, notamment auprès de ses nombreux fans. Car malgré tout, et malgré le gros palmarès qu’il s’est constitué, la trajectoire de Thibaut Pinot n’est pas sans laisser quelques regrets, notamment dans le Tour de France, qu’il aurait réellement pu gagner en 2019, l’année où il est apparu le plus fort, dominant à la pédale tous ses concurrents, Egal Bernal compris, avant qu’une improbable contracture à la cuisse ne vienne le contraindre à l’abandon en dernière semaine. Pinot a récemment confié qu'il estimait être enfin de retour à son meilleur niveau, après plusieurs années marquées par une blessure au dos. Son dernier Tour d'Italie peut lui donner des espoirs. Sa dernière Grande Boucle pourrait être mythique.