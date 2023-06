Alaphilippe au Tour de France, il annonce la couleur

Thibault Morlain

Ces dernières heures, il y avait encore un peu d'incertitude concernant la présence ou non de Julian Alaphilippe au départ du Tour de France le 1er juillet prochain à Bilbao. Le verdict est finalement tombé ce mardi, la Soudal-Quick Step a annoncé sa sélection de coureurs pour la Grande Boucle et Alaphilippe en fait bien partie. Le Français a réagi à cette excellente nouvelle.

En 2023, les fans français auront bel et bien l'occasion de pouvoir acclamer Julian Alaphilippe. L'année dernière, cela n'a pas pu être possible puisque le coureur de la Soudal-Quick Step n'avait pas été sélectionné par Patrick Lefevere, considérant que le double champion du monde n'était pas à 100% de ses capacités. Aujourd'hui, Alaphilippe est revenu en forme physiquement et le compagnon de Marion Rousse sera bien au départ du Tour de France.

« Une période excitante de l'année »

La Soudal-Quick Step a donc communiqué ses 8 coureurs sélectionnés pour le Tour de France. On retrouve alors Fabio Jakobsen, Kasper Asgreen, Rémi Cavagna, Tim Declercq, Dries Devenyns, Yves Lampaert, Michael Mørkøv et donc Julian Alaphilippe. Pour les médias de sa formation, le Français a réagi à cette nouvelle, confiant : « J'attends avec impatience le Tour de France, c'est toujours une période excitante de l'année. Je suis parti en reconnaissance pour le départ à Bilbao et je peux dire que ça va être un beau et dur week-end ».

« Je suis prêt pour le Tour de France »