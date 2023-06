Avant le Tour de France, la malédiction continue pour Alaphilippe

Arnaud De Kanel

Le Tour de France débutera ce samedi à Bilbao et le peloton a effectué l'une de ses dernières répétitions ce week-end à l'occasion des différents championnats nationaux. En France, c'est Valentin Madouas qui a été titré après un magnifique numéro. Favori au départ, Julian Alaphilippe a été contraint à l'abandon et a encore échoué sur «les France».

Dimanche, le gratin du cyclisme français s'est donné rendez-vous dans le Nord de la France pour couronner son nouveau roi avant l'événement le plus attendu de la saison, le Tour de France. Sur un tracé aux allures de classique flandrienne, Julian Alaphilippe partait dans la peau d'un favori avec tout de même un sacré désavantage. A la différence de la Groupama-FDJ présente en nombre avec 20 coureurs au départ, le double champion du monde n'était épaulé que par ses deux coéquipiers tricolores de la Soudal Quick-Step, à savoir Rémi Cavagna et Florian Sénéchal, les deux derniers champions de France. Toutes les équipes ou presque avaient pour stratégie d'isoler Julian Alaphilippe car il était le coureur le plus dangereux sur le papier. Mais à un peu plus de 100 kilomètres de l'arrivée, « Loulou » a été définitivement lâché, laissant filer une nouvelle opportunité de devenir champion de France. Pris de vomissements suite à un coup de chaud, Alaf ' a préféré abandonner. Le titre est revenu à Valentin Madouas qui s'est imposé devant son coéquipier Rudy Molard et Julien Bernard (Trek-Segafredo). Cette course ne réussit pas à Julian Alaphilippe.

Valentin Madouas est... 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 🇫🇷 ! Le coureur de la Groupama-FDJ, parti en solitaire à 20 kilomètres de l'arrivée, remporte son premier titre national ! 👏#LesRP #Cassel2023 pic.twitter.com/nUz22MgiE5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 25, 2023

Deux fois 5ème...

Avant de devenir le coureur prestigieux qu'il est, Julian Alaphilippe s'était rapproché du titre de champion de France deux années consécutives, en 2015 et 2016. Ces années-là, le natif de Saint-Amand-Montrond était beaucoup moins attendu qu'aujourd'hui et il avait signé deux cinquième place. Les victoires étaient alors revenues à Steven Tronet puis Arthur Vichot. Après un parcours réservé aux sprinteurs avec une arrivée à Saint-Omer l'année d'après où Arnaud Démare s'était imposé, Julian Alaphilippe était revenu jouer la victoire en 2018.

...et deux fois 3ème