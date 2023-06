Cyclisme - Tour de France : Evenepoel face à un choix

Alexandre Higounet

Alors qu’il ne fait pas le Tour de France cette année, sans cacher qu’il s’y lancera probablement l’an prochain, Remco Evenepoel se retrouve face à un choix pour la suite de sa saison : Tour d’Espagne ou pas ? La réponse à cette incertitude pourrait donner des indications sur les ambitions réelles du coureur belge vis-à-vis du Tour de France. Explication.

De retour à la compétition après son abandon prématuré au Tour d’Italie du fait du COVID, Remco Evenepoel n’a pas remporté le Tour de Suisse, terminé au final à la troisième place, affichant tout de même quelques limites en haute montagne, alors que les meilleurs grimpeurs du monde n’étaient pas présents. De quoi, malgré tout, laisser ouvertes certaines incertitudes persistantes quant à sa capacité à passer les hauts sommets du Tour de France aux côtés des Vingegaard et Pogacar, alors que le jeune champion belge vise une victoire à Paris un jour.

Cyclisme - Tour de France : Le rôle de Pinot s’éclaircit... https://t.co/O7qmn66J28 pic.twitter.com/sY9nnGepBF — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

« Nous déciderons durant le stage »

Interrogé dans les médias après le chrono final, dans des propos relayés par cyclismactu.net , Evenepoel a préféré retenir le positif : « J'ai roulé au rythme que j'avais prévu aujourd'hui, peut-être un rien trop vite avant l'ascension. Du coup, j'ai quand même eu du mal dans la montée, surtout à retrouver le bon rythme. Mais dans l'ensemble, je peux être vraiment satisfait ce que j'ai réalisé cette semaine. Une victoire d'étape, troisième au général, trois fois à la 2e place, ainsi qu'une 4e et une 10e place. J'ai été très stable au niveau de mes performances toute la semaine alors que je n'étais clairement pas dans la forme de ma vie. C'est vrai que je n'ai pas réussi à remporter le général, mais Skjelmose et Ayuso étaient très forts ». Dans la foulée, le Belge a évoqué la suite de sa saison : « Tout d'abord, je vais rouler les Championnats de Belgique. Ce mercredi, je vais affronter Wout Van Aert dans le chrono, ce sera très spécial. Je suis très excité de me mesurer à lui. Ensuite, je ferai la course en ligne avant de partir en stage à Val di Fassa avec l'équipe. Ce qui est sûr, c'est que je ferai la Clasica San Sebastian et les Championnats du monde. Mais on ne sait pas vraiment de quoi sera fait le reste. Nous déciderons durant le stage et ensuite nous rendrons cela public ».

S’il veut jouer le Tour l’an prochain…

Pour autant, un fait apparaît incontournable : s’il souhaite un jour remporter le Tour de France, il serait très surprenant que Remco Evenepoel ne prenne pas le départ du Tour d’Espagne, car il a besoin de se confronter régulièrement aux Grands Tours, à la nécessité de passer la haute montagne tout au long d’une épreuve de trois semaines. A son âge, alors qu’il compte débuter au Tour de France la saison prochaine dans l’espoir de le gagner, il serait sans doute contre-productif de ne pas disputer un grand Tour dans l’année. Son choix par rapport à la Vuelta donnera donc un indice quant à ses ambitions réelles vis-à-vis du Tour de France.