Alaphilippe annonce du lourd pour le Tour de France

L'année dernière, Julian Alaphilippe n'était pas là sur le Tour de France, lui qui avait été laissé de côté par patron. Forcément, en 2023, on attend avec impatience le retour du double champion du monde sur la Grande Boucle, lui qui a montré de belles choses sur le Dauphiné. Alaphilippe a d'ailleurs annoncé la couleur à quelques semaines du départ du Tour de France.

Vainqueur d'une étape sur le Dauphiné, Julian Alaphilippe semble enfin retrouver ses sensations après des mois de galères. Et forcément, c'est de bon augure avant le Tour de France, qui s'élancera de Bilbao le 1er juillet. Absent en 2022, la star de la Soudal Quick-Step pourrait donc avoir l'occasion de briller à nouveau, à condition bien évidemment de recevoir le feu vert Patrick Lefevere. Il n'empêche qu'Alaphilippe connait donc du mieux et dans un entretien accordé au Quotidien du Sport , le Français s'est prononcé sur ses sensations à l'approche de la Grande Boucle.

« J’ai retrouvé l’envie de courir »

« On se prépare de la meilleure des façons. On prend les jours les uns après les autres. Déjà sur le Dauphiné, on avait pu se jauger sur une course difficile. J’ai voulu reprendre en prenant du plaisir tout simplement et en donnant le meilleur de moi. J’ai pris du plaisir et cela m’a fait du bien après ne pas avoir couru depuis longtemps. J’ai voulu profiter de la course. J’ai retrouvé l’envie de courir. Je suis super motivé. J’espère que les jambes seront bonnes pour prendre du plaisir et faire de bons résultats. (...) Le Dauphiné était une semaine importante. Ça marquait le début d’un bel enchaînement avec les championnats de France, le Tour et les Mondiaux. C’est une période que j’affectionne dans la saison. Je me sens frais et bien physiquement. J’ai très envie de courir. Je suis super motivé », a expliqué Julian Alaphilippe.

