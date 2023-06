Cyclisme - Tour : La cote de Pinot en hausse ?

Alexandre Higounet

Alors que David Gaudu n’apporte pas pour l’instant les garanties espérées sur les routes du Dauphiné, sa performance dans l’étape vallonnée d’hier s’avérant plutôt inquiétante, il est peu probable que le staff de la Groupama-FDJ déclare l’état d’urgence alors qu’on est encore loin du départ du Tour. En revanche, l’idée d’élargir les champs du possible sur le Tour pourrait gagner du terrain. Explication.

Ces derniers jours, les affaires de David Gaudu au Dauphiné Libéré ne se passent pas comme espéré. Mercredi, le leader de la Groupama-FDJ avait perdu un temps important pour un coureur visant le général. Son directeur sportif Philippe Mauduit s’était alors montré rassurant, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Ce n’est pas son meilleur chrono mais ce n’est pas dramatique compte tenu de la préparation qui a été la sienne depuis les Ardennaises ».

Pinot au Tour de France ? Il répond cash https://t.co/ojsUS88Khp pic.twitter.com/Qm8wDMmVUW — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Gaudu distancé dans l’étape vallonné, ça s’est inquiétant

En soi, l’affaire n’était pas en effet trop inquiétante, cette relative contreperformance venant juste indiquer que le coureur n’était pas encore au top niveau, ce qui pouvait se comprendre à trois semaines du départ du Tour. Le problème, c’est que dans l’étape vallonnée de jeudi, Gaudu n’a pas été en mesure d’accrocher le groupe des leaders, sans parler de suivre Vingegaard, qui a survolé le final. Pour le coup, cette déception apparaît largement plus inquiétante, car elle est intervenue sur le terrain du grimpeur breton.

Plausible que la Groupama-FDJ considère l’hypothèse Pinot au cas où…

Si bien sûr, cela ne sera pas de nature à provoquer l’état d’urgence au sein de la formation Groupama-FDJ, où l’on va tout de même attendre le week-end en haute montagne, d’autant plus qu’il reste tout de même du temps avant le Tour de France, il est possible d’imaginer que les événements récents pourraient inciter le staff de l’équipe à regarder un peu plus précisément l’hypothèse d’intégrer Thibaut Pinot dans l’équipe pour la Grande Boucle, avec une marge de manœuvre légèrement supérieure à celle d’un équipier au service du petit grimpeur breton. Bien sûr, il ne pourrait s’agir que d’un dernier recours, en cas de méforme persistante de Gaudu, mais aujourd’hui, il ne peut être totalement exclu, surtout si Pinot confirme ses excellentes jambes du Giro dans les prochaines semaines.