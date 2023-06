Cyclisme : Alaphilippe prochain vainqueur du Tour de France ? Un scénario l'emmène en Jaune à Paris...

Alexandre Higounet

Après son excellent Dauphiné Libéré, qui démontre qu’il est route vers la très grande forme, le scénario d’une prise rapide du maillot jaune par Julian Alaphilippe sur les routes escarpées du Pays Basque apparaît loin d’être improbable. Un tel scénario est certainement celui espéré par le coureur tricolore. Il pourrait alors l’amener très haut… Analyse.

Alors qu’il passait un test important en vue du Tour de France à l’occasion du Dauphiné Libéré , tant pour se mettre en confiance que pour diminuer un peu la pression autour de lui, notamment celle du patron de la Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, Julian Alaphilippe a rassuré tout son monde au cours de la semaine, terminant dixième au général avec une victoire d’étape probante à la clé, un excellent chrono et un franchissement de la haute montagne en compagnie des meilleurs. Après la course dimanche, le double champion du monde se montrait d’ailleurs très satisfait, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis content de ma journée et de cette belle semaine de course. J'ai roulé vite et fort, j'ai tout donné dans la dernière étape, mais dans l'avant-dernière montée, un coureur était plus fort que moi, donc il n'y a pas de regrets. Je quitte la course fatigué, mais avec un bon feeling. C'était difficile mais important pour ce qui arrive cet été ».

Alaphilippe en jaune avant les Pyrénées, le scénario espéré

Désormais, le regard du leader de la Soudal-Quickstep se tourne bien sûr en direction du Pays Basque, où se tiendra le Grand Départ du Tour de France. Avec la configuration particulière du Tour cette année, notamment un départ très corsé et montagneux suivi très rapidement du passage dans les Pyrénées, Il n’est pas difficile d’imaginer que Julian Alaphilippe tentera de frapper très fort d’entrée avec des étapes collant parfaitement à ses qualités, truffées d’ascensions raides et relativement courtes. S’il parvient à remporter une étape au Pays Basque, le Français pourrait très vite se retrouver avec le maillot jaune sur le dos pour aborder les Pyrénées.

Comme en 2019...