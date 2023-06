Cyclisme - Tour : Optimisme avant la montagne pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Après son très bon contre-la-montre mercredi, Julien Alaphilippe a une nouvelle fois confirmé son retour en excellente forme avec l’étape vallonnée de jeudi. Avant le triptyque montagneux de la fin du Dauphiné Libéré, et à trois semaines du Tour de France, l’optimisme peut être raisonnablement de rigueur quant à sa capacité à passer les cols.

Après son excellent début de Dauphiné Libéré, marqué par une victoire d’étape très probante lors de la deuxième étape, puis par un contre-la-montre réussi mercredi, au cours duquel il n’a concédé que 1’12’’ au vainqueur de l’étape, Julian Alaphilippe allait passer un nouveau test hier, au cours d’une étape très vallonnée et relevée dans son final, un terrain favorable au Français.

Il n’a pas gagné, mais…

Ce dernier est comme prévu passer à l’attaque, seulement il n’a pas été en mesure de suivre le contre de Jonas Vingegaard et Richard Carapaz, laissant le premier groupe des poursuivants revenir sur lui. Mais le bilan est très encourageant au final : car Alaphilippe ne s’est pas effondré par la suite, gérant ensuite dans le maigre groupe des favoris, pour terminer deuxième de l’étape, ce qui confirme qu’il n’avait pas tout mis dans son attaque et que son niveau de forme est réellement solide. A l’inverse, Carapaz, qui a suivi Vingegaard, a finalement explosé et n’a pas été en mesure ensuite de suivre le groupe Alaphilippe.

Carapaz a explosé, pas Alaphilippe