Cyclisme - Tour : Alaphilippe n’exclut rien pour le général !

A l’occasion d’une mini conférence de presse organisée en visio avant le départ du Dauphiné Libéré, Julian Alaphilippe a été interrogé sur ses ambitions pour l’épreuve iséroise. De quoi laisser quelques indications sur ce que jouera le champion tricolore sur les routes du Tour de France en juillet. Ainsi que sur son niveau de forme… Analyse.

Alors que dans un peu plus de trois semaines se profile le départ du Tour de France, au cours duquel il va jouer gros concernant son avenir au sein de la formation Soudal-Quickstep, un mystère relatif règne quant aux objectifs de Julian Alaphilippe sur les routes de l’hexagone. Va-t-il rester sur une quête des étapes, pouvant s’appuyer pour cela sur de nombreuses journées très vallonnées, favorables à son profil de coureur ? Ou bien va-t-il malgré tout tenter le coup d’un bon classement général à Paris, lui qui n’est pas un grimpeur naturel mais qui est en mesure de passer la haute montagne avec les meilleurs lorsqu’il est au sommet de sa forme ?

« Le classement général au Dauphiné, je n’y pense pas vraiment, mais… »

A l’occasion d’une mini-conférence de presse organisée avant le Dauphiné et relayée par cyclismactu.net , Alaphilippe a été interrogé sur ses ambitions pour la course, la question donnant fatalement une évocation de ce qu’il en sera pour le Tour de France. Le champion français a répondu : « Je suis là pour faire ma course, donner le maximum sans la calquer sur celles des favoris. Tout le monde sait que le Dauphiné reste la dernière répétition avant le Tour donc c’est une semaine importante pour les favoris du Tour, mais aussi pour tout le monde. Mes ambitions ? Profiter de la course, je suis très content d’être au départ, vraiment. J’ai une grande envie de courir. Je suis super motivé, je me sens frais. J’espère que les jambes seront bonnes. Je serais super content de gagner une étape. Le classement général, je n’y pense pas vraiment mais si je me sens bien au fil des jours, forcément que je donnerai le maximum toute la semaine… »

Le signe qu’il doit se sentir costaud

Très clairement, cela indique que Julian Alaphilippe n’exclut rien pour le Tour de France et qu’il ne part pas de facto dans l’idée qu’il ne passera pas la haute montagne. De quoi laisser une indication sur le fait qu’il doit se sentir particulièrement costaud à quelques semaines du départ de juillet, impression confirmée par sa victoire dès la 2ème étape au Dauphiné ce lundi.