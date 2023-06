Cyclisme - Tour : L’enjeu majeur du Dauphiné pour Alaphilippe

Alexandre Higounet

Alors que le Dauphiné Libéré va débuter dans quelques jours, Julian Alaphilippe va vivre une étape très importante dans sa préparation pour le Tour de France, qui s’annonce décisif pour la suite de son parcours au sein de la Soudal-Quickstep. La compétition iséroise constitue un enjeu majeur dans sa préparation de la Grande Boucle. Explication.

Dans quelques jours, le Dauphiné Libéré va débuter. Cette année, le profil de l’épreuve est particulièrement montagneux, avec plusieurs étapes accidentées en début de semaine, avec au moins trois ou quatre jours très vallonnés et de nombreuses bosses et cols de moyenne montagne au programme, rendant relativement improbable la moindre arrivée au sprint. Puis, de vendredi à dimanche, trois rendez-vous avec la haute montagne, dont deux très grosses étapes samedi et dimanche.

Cyclisme : Le premier grand rendez-vous d’Alaphilippe se profile https://t.co/XHxYL3q50i pic.twitter.com/wELkp2RQ3j — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Un Dauphiné très corsé cette année…

Pour Julian Alaphilippe, le Dauphiné revêt une grande importance à plus d’un titre. D’une part, la course va bien sûr livrer des indications claires sur son niveau de forme à trois semaines du départ de la Grande Boucle. Compte tenu du profil montagneux du parcours, il doit aussi permettre au champion français de retrouver le coup de pédale dans les cols, lui qui n’a jamais été un grimpeur naturel. S’il souhaite performer au Tour de France, Alaphiliippe doit absolument retrouver un haut niveau de performances en montagne, surtout que le Tour va partir très fort cette année, avec un départ au Pays Basque très vallonné pour ne pas dire plus et un enchaînement très rapide dans les Pyrénées. S’il veut être dans le rythme, Alaphilippe devra arriver au grand départ de Bilbao en ayant retrouvé les automatismes du grimpeur.

Retrouver le coup de pédale de la montagne avant le départ du Tour

Au-delà du retour à la compétition et de la confiance qu’il pourra emmagasiner, l’enjeu majeur du Dauphiné Libéré sera sans doute là pour Alaphilippe, à savoir retrouver le contact avec la montagne dans une configuration de haut niveau, dans l’espoir d’arriver prêt pour le départ XXL du Tour.