Cyclisme - Tour : Pinot peut-il se mettre au service de Gaudu ?

Alexandre Higounet

Alors que Thibaut Pinot, au sortir de son excellent Giro terminé à la cinquième place avec le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules, a fait savoir qu’il aimerait bien aller au Tour de France, l’équipe Groupama-FDJ va-t-elle répondre favorablement à cet appel ? Pour le boss de l’équipe Marc Madiot, la vraie question pourrait bien être celle de l’articulation entre Pinot et le leader déclaré de l’équipe pour le Tour, David Gaudu. Explication.

Quelques minutes après l’arrivée du Tour d’Italie, Thibaut Pinot était inévitablement questionné sur la possibilité qu’il participe au prochain Tour de France, lui qui achèvera sa carrière à la fin de la saison. Au micro d’ Eurosport , dans des propos rapportés par cyclismactu.net , le champion français a déclaré : « J'ai envie d'être sur le Tour. J'espère que j'aurai des réponses rapidement. Avec les jambes que j'ai, ce que j'ai prouvé, avec ce top 5 sur le Giro... je suis motivé, j'ai envie d'aider l'équipe, donc j'ai envie d'y être. Après, la décision ne m'appartient pas, mais qu'elle soit positive ou négative, j'espère que je saurai ça rapidement car j'ai besoin de me projeter rapidement sur la suite de la saison ».

« L’idée, c’est de construire la meilleure équipe possible »

Interrogé sur le sujet dans la foulée sur RMC , Marc Madiot, s’il est félicité de la volonté de Pinot de venir sur le Tour, n’a pas répondu favorablement en l’état, précisant que tout dépendrait de la capacité de récupération du coureur. S’il est évident que l’état de forme de Pinot est une donnée essentielle, la fin de Giro du Français tend à démontrer qu’il finit frais, lui qui déclarait au soir du chrono de l’avant-dernière étape : « J’en ai encore dans les jambes ». Suivant cette logique, alors qu’aucun coureur au sein de la Groupama FDJ ne paraît être aussi fort aux côtés de David Gaudu, surtout si l’on tient compte du fait que les deux grands espoirs, Romain Grégoire et Lenny Martinez, pourraient être préservés pour la Vuelta, pourquoi Madiot s’est-il montré aussi prudent quant à la participation de Pinot au Tour, allant jusqu’à déclarer sur RMC , dans des propos relayés par cyclismactu.net : « L'idée c'est de construire la meilleure équipe possible. Ce n'est pas le public ni les réseaux sociaux qui vont décider pour moi de la composition » ?

« Pinot ne sera jamais équipier »