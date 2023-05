Tour de France : Thibaut Pinot annonce la couleur

Thibault Morlain

Aligné au départ du Tour d’Italie, Thibaut Pinot a fait une très belle impression. Le Français a terminé 5ème au classement, tout en s’adjugeant le maillot du meilleur grimpeur. Le coureur de la Groupama-FDJ a retrouvé de belles sensations et cela pourrait être de bon augure pour le Tour de France. Mais Pinot sera-t-il de la partie lors de la Grande Boucle ? Le principal intéressé s’est penché sur le sujet.

Il y a quelques semaines, Thibaut Pinot faisait une très grosse annonce : il prendra sa retraite au terme de cette saison 2023. Pour ses dernières apparitions sur un vélo, le coureur de la Groupama-FDJ profite un maximum et pour le moment, cela lui réussit bien. En effet, le Français a pris le départ du Tour d’Italie et il y a trois semaines et alors que le Giro vient de se terminer sur un sacre de Primoz Roglic, Pinot s’est lui classé 5ème au général. Mais ce n’est pas tout, très offensif tout au long de l’épreuve, il a réussi à ramener le maillot de meilleur grimpeur.

Cyclisme : Clash Pinot-Vaughters-Armstrong, décryptage https://t.co/60cKNDeQ4x pic.twitter.com/rppPgwuePL — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

« J’ai envie d’être sur le Tour pour ma dernière année »

Tout s’est donc bien passé pour Thibaut Pinot au Tour d’Italie. Et maintenant le Tour de France ? Le départ sera donné d’ici quelques semaines et le coureur de la Groupama-FDJ pourrait être tenté de prendre le départ. Mais pour le moment, aucune décision n’est prise. Pour Eurosport , Pinot a expliqué : « C’est une bonne question. J’espère que j’aurai des réponses rapidement. J’ai envie d’être sur le Tour pour ma dernière année, avec les jambes que j’ai. Je n’ai plus rien à prouver, j’ai fait un Top 5 sur le Giro, je suis motivé, j’ai envie d’aider l’équipe. En tout cas, j’ai envie d’y être. La décision ne m’appartient pas. Qu’elle soit positive ou négative, j’espère que ce sera rapidement parce que j’ai besoin de me projeter sur la suite de ma saison ».

« Il y a des discussions actuellement »