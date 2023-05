Cyclisme : Pinot pousse un coup de gueule, l'incroyable réponse de Lance Armstrong

Deuxième de la 13ème étape du Tour d'Italie, Thibaut Pinot avait, suite à ce résultat, laissé éclater sa colère concernant ses compagnons d'échappée. Mais voilà que l'affaire ne s'est pas arrêtée là. En effet, suite à l'étape de ce dimanche du Giro, Pinot s'est de nouveau emporter sur les réseaux sociaux, voyant même par la suite un certain Lance Armstrong venir l'épauler.

Vendredi dernier, en terminant deuxième à Crans Montana, Thibaut Pinot n'avait clairement pas la sourire. Certes le Français n'avait pas remporté l'étape du Giro, mais le coureur de la Groupama-FDJ avait surtout en travers de la gorge le comportement de ses compagnons d'échappée Jefferson Cepeda (EF) et Einer Rubio (Movistar). « Cepeda a été une grosse épine dans le pied. (...) Quoi qu'il arrive, je ne voulais pas qu'il gagne, j'aurais mis mes tripes pour pas qu'il gagne. Ça fait 15 jours que je ronge mon frein. Si je perdais le général, ce n'était pas grave. Huitième, septième du général je m'en fous, je voulais l'étape », lâchait notamment Pinot.

Ça aurait pu s'arrêter là, mais non. En effet, ce dimanche, suite à la deuxième place de Ben Healy (EF) sur l'étape du Giro, son patron a posté un message acerbe sur les réseaux sociaux, faisant référence au coup de gueule de Thibaut Pinot. Ainsi, sur Twitter, Jonathan Vaughters a lâché : « Fier de voir que Ben Healy a félicité le vainqueur et n'est pas venu pleurer devant les médias pour expliquer que la vie est parfois injuste. Belle attitude. Belle personne. Beau coureur ».

Who is he? He’s a fucking 🤡. At least based on the 30+ years I’ve known him