Cyclisme - Giro : Pourquoi Pinot doit encore y croire !

Alexandre Higounet

Alors qu’il est tombé malade en fin de semaine, perdant plus de 2 minutes 30 lors du contre-la-montre de dimanche, Thibaut Pinot peut-il encore rêver d’un grand classement général ? La réponse est clairement positive. De nombreux éléments amènent à penser que le leader de la Groupama-FDJ est encore capable de renverser la table. Explication.

A l’arrivée du contre-la-montre disputé dimanche, qu’il termine au final à la 38ème place à 2’40’’ de Remco Evenepoel, avant que ce dernier n’abandonne le soir même du fait d’un contrôle positif au Covid, Thibaut Pinot a révélé qu’il était malade depuis deux jours et donc fatalement diminué.

Même Malade, il n’a pas cédé beaucoup de temps…

Le leader de la Groupama-FDJ a notamment déclaré : « Je ne connais même pas mon temps et ce n'était pas ma première préoccupation aujourd'hui. Je ne suis pas en grande forme depuis trois jours. Je suis content de n'avoir eu que 45 minutes d'effort et la journée de repos demain. J'étais bien cinq jours, après je suis tombé malade. Ce sera important de retrouver des sensations avant les étapes de montagne, pour me faire plaisir dans la deuxième partie du Giro ».

L’abandon d’Evenepoel va créer une course de mouvements…

Au classement général, Thibaut Pinot pointe désormais à la 19ème place, à 4’48’’ du nouveau maillot rose de la course, le leader britannique de la Ineos Geraint Thomas. Faut-il pour autant en déduire que le Français doit perdre toute ambition au classement général ? Certainement pas. Tous les éléments amènent à penser qu’il tient une très grande forme. En effet, même malade, Pinot n’a perdu qu’un peu plus de 2’30’’ sur un chrono de 35 kilomètres. De même, lors de la très difficile étape de montagne de samedi, il a bien résisté, ne perdant qu’une minute sur Primoz Roglic. Cela signifie que sans son coup de froid, Pinot aurait peut-être été en mesure de suivre Roglic samedi lors de son attaque, et qu’il aurait perdu beaucoup moins de temps contre-la-montre. Aujourd’hui, alors que la course s’annonce très ouverte depuis l’abandon d’Evenepoel, et qu’il va disposer de plusieurs jours pour récupérer, Thibaut Pinot, assurément l’un des meilleurs grimpeurs du Giro, apparaît en mesure de réaliser plusieurs coups de Trafalgar dans la très dure dernière semaine. En clair, il ne doit surtout pas renoncer au général. Tout reste ouvert, d’autant que ses fondamentaux sont excellents, au-delà de son coup de froid.