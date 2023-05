Cyclisme : Thibaut Pinot vise très haut pour le Giro…

Alexandre Higounet

Après la troisième étape du Giro, qui l’a vu récupéré le maillot de meilleur grimpeur sans trop d’efforts, Thibaut Pinot s’est exprimé sur son début du Tour ainsi que sur la perspective de ramener le maillot distinctif à Rome. Sa réponse confirme que ses ambitions sont très élevées, comme le10sport.com l’avait analysé. Décryptage.

A la faveur des premiers jours de course, Thibaut Pinot a confirmé qu’il était dans d’excellentes dispositions et proche de son meilleur niveau, qu’il devrait atteindre lors de la troisième semaine, celle où tout se jouera avec un enchaînement de grandes étapes de montagne. Avec un chrono inaugural très encourageant, où il s’est classé 47ème en concédant seulement un peu plus d’une minute sur un coureur comme Roglic, et une troisième étape au cours de laquelle il est allé glaner les points au sommet des cols, le leader de la Groupama-FDJ a démarré la compétition en excellente forme, lui qui a récupéré le maillot de la montagne.

« Le maillot de grimpeur n’est pas un objectif »

A l’arrivée le Français a commenté, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Après un début de Giro pas spécialement bon, j'avais envie de me faire plaisir. Si le fait de porter le maillot de meilleur grimpeur peut permettre de remettre un peu de couleurs dans l'équipe et de repartir sur des bonnes bases pour le reste de la première semaine, c'est plutôt cool. C'est un petit bonus et cela me fait plaisir d'avoir ce maillot pour la première fois [...] Le maillot bleu est un maillot qui m'attire, mais ce n'est pas un objectif sur les trois semaines. Je changerai peut-être d'avis lors de la dernière semaine course, on verra ».

Il veut marquer un grand coup

Au travers des propos du champion français, on comprend très clairement que, même s’il ne le déclare pas ouvertement, et à juste titre pour garder les projecteurs et la pression médiatique loin de lui, Thibaut Pinot vise très haute pour son dernier Tour d’Italie. Le fait qu’il ne fasse pas du maillot de meilleur grimpeur son objectif confirme que c’est bien le classement général qu’il vise en priorité. De même, on devine à travers ses propos un léger agacement devant le début du Giro, probablement lié à sa très légère perte de temps sur le duo Evenepoel-Roglic lors de la deuxième étape, suite à une chute ayant scindé le peloton en deux. Encore un signe des hautes ambitions du Français, comme de sa confiance dans sa condition physique. Tout cela laisse de grands espoirs pour la suite.