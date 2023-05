Cyclisme : Evenepoel-Roglic, une hiérarchie existe avant le Giro…

Alexandre Higounet

A l’analyse des discours tenus par les proches de Remco Evenepoel et de Primoz Roglic, il apparaît qu’une hiérarchie se dégage entre les deux champions avant le coup d’envoi du Tour d’Italie, où l’on annonce leur duel pour la victoire finale, sans ouvrir l’hypothèse d’un troisième larron. Analyse et décryptage des mots de chacun.

A quelques jours du début du Tour d’Italie, un duel entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic pour la victoire finale est annoncé comme quasiment incontournable. Du côté de la Jumbo-Visma, on est en tout cas focalisé sur cette hypothèse, comme le confirme les déclarations du coéquipier de Roglic, Sepp Kuss dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « A l’aube de ce Giro, il y a beaucoup de motivation. Partir avec Primoz (Roglic) c’est se dire qu’on va jouer la victoire finale. Toute l’équipe va donner le meilleur, surtout quand on sait qu'on va affronter un coureur aussi fort que Remco Evenepoel ».

Cyclisme : Pogacar donne rendez-vous à Evenepoel… https://t.co/5oFwh927B1 pic.twitter.com/wlT4jLkH2y — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

« Si je regarde les valeurs de Remco, je dirais qu’il est proche de son meilleur niveau »

Dans le clan de la Soudal-Quickstep, on paraît en revanche concentré en priorité sur l’état de forme d’Evenepoel, comme le laisse entendre les réponses de son entraîneur Koen Pelgrim à Sporza , relayées par cyclismactu.net : « Si nous n’étions pas rassurés après sa performance de dimanche (à Liège), nous ne pourrions jamais l’être. C’est tout simplement bon pour nous. Mais évidemment, ce n’est pas une garantie de succès pour le Giro. L’essentiel du travail a été fait maintenant, nous voulons avant tout maintenir cette forme et la renforcer un peu. Dans un Grand Tour, il faut être en forme pendant trois semaines, donc on ne peut pas être trop excessif avec l’intensité de la préparation. Nous voulons que sa base soit aussi large que possible. Et nous avons également amené l’entraînement en altitude aussi près que possible du Giro. On espère que cela va porter ses fruits durant la troisième semaine. Si je regarde ses valeurs, je dirais qu'il est proche de son meilleur niveau ».

Aveu de faiblesse dans le clan Roglic ?

Rien qu’au travers des déclarations des deux camps, on peut d’ores et déjà établir une hiérarchie avant le départ de la course. Au sein du clan Evenepoel, on paraît considérer que si le Belge arrive à son top niveau au Tour d’Italie, qu’il ne connaît pas d’incident, il sera le plus fort, là où du côté de chez Jumbo-Visma, on paraît focalisé sur la nécessité de battre le champion belge, de facto positionné en situation de favori.