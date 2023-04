Cyclisme : Alaphilippe, le chiffre qui fait mal

Alexandre Higounet

Alors que Patrick Lefévère pointe depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le manque de résultats tangibles de Julian Alaphilippe en comparaison de son salaire au sein de la Soudal-Quickstep, un chiffre apparu en début de semaine s’avère particulièrement cruel pour le champion français et ne manquera pas de donner des arguments au manager de la formation belge. Explication.

Depuis le début de saison, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, n’a pas manqué de souligner qu’en l’état, il attendait beaucoup plus de Julian Alaphilippe, et que malgré la malchance subie depuis plus d’un an, son champion français devait obtenir des résultats à la hauteur du salaire de grand leader qu’il touche au sein de la formation belge.

« Je veux quand même aussi des résultats »

Lors d’un entretien accordé à un podcast RMC et relayé par cyclismactu.net , Lefévère avait par exemple affirmé : « J'ai appris une très belle expression en français : 'Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire.' Le salaire, il l'a pour trois saisons jusqu'en 2024. Sur les résultats d’aujourd’hui, c’est non. Mais c’est comme à l’école, il y a trois trimestres. Imaginons qu’il gagne deux ou trois étapes dans le Tour de France et qu’il porte le maillot jaune pendant 10 jours, ça devient une autre histoire. Et s’il gagne le Championnat du monde et le Tour de Lombardie, c’est encore une autre histoire. On regardera trimestre par trimestre, course par course, mais parler maintenant de 2024, alors non. Essayons de faire mieux avec lui que ce qu’on a fait jusqu’à aujourd’hui et après on verra. (…) Mais je dois être réaliste, il mange une grande partie de mon budget et je veux quand même aussi des résultats ».

Le classement UCI fait mal...

Dans le contexte, un chiffre sorti en début de semaine apparaît particulièrement parlant et cruel pour le Français. L’UCI vient de publier, comme chaque mardi, le classement des meilleurs coureurs du monde. Sans surprise Tadej Pogacar pointe à la 1ère place, alors que Remco Evenepoel, fraîchement vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, est classé 3ème. Julian Alaphilippe, lui, figure désormais au 169ème rang. De quoi, fatalement, apporter des éléments concrets à l’argumentaire de Patrick Léfévère…