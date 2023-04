Cyclisme : Les équipes françaises scruteront le Tour d’Alaphilippe

Alexandre Higounet

Alors qu’un mouvement de Julian Alaphilippe en fin de saison apparaît aujourd’hui loin d’être à exclure, même s’il lui reste encore un an de contrat chez Soudal-Quickstep, plusieurs équipes françaises sont susceptibles de prendre position, mais attendront probablement de voir le déroulé du Tour de France pour mesurer leur éventuel investissement.

A l’issue de la campagne des classiques, qui ne l’a pas vu performer à la hauteur de ses attentes et de celles de son patron, Patrick Lefévère, qui n’a pas manqué de souligner à plusieurs reprises avant le coup d’envoi de la saison qu’il attendait beaucoup plus de son champion français en comparaison de son salaire, il apparaît clair que le statut de Julian Alaphilippe se trouve nettement fragilisé au sein de la formation belge, où l’on mise désormais en priorité sur Remco Evenepoel.

« Je comprends que les équipes françaises soient excitées avec ça »

En conséquence, même si le Français dispose encore d’un an de contrat avec la Soudal-Quickstep, Patrick Lefévère pourrait le laisser disponible sur le marché en fin de saison, une situation surveillée de très près par certaines équipes françaises, comme le manager belge l’a confirmé entre les lignes à l’occasion d’un entretien sur un podcast de RMC relayé par cyclismactu.net : « On peut dire heureusement qu'il est devenu deux fois champion du monde. A part ça, il a gagné la première étape du Tour et le Maillot jaune. Je comprends que les équipes françaises soient excitées avec ça mais pas moi. Je l'aime bien, comme tout le monde. (…) Mais je dois être réaliste, il mange une grande partie de mon budget et je veux quand même aussi des résultats ».

Alaphilippe doit rassurer pendant le Tour

A l’analyse, trois formations françaises sont susceptibles de se pencher sur le cas de Julian Alaphilippe : AG2R, qui cherche un grand leader pour les classiques, comme le montre ses démarches récentes pour tenter de convaincre Christophe Laporte, Arkea-Samsic, qui de l’aveu même de son manager Emmanuel Hubert se positionnerait sur le dossier s’il devait être mis à disposition par la Soudal-Quickstep, et enfin Total Energies, qui va chercher un nouveau grand leader avec la retraite annoncée de Peter Sagan. Dans un tel contexte, il apparaît certain que Julian Alaphilippe va jouer très gros sur le prochain Tour de France. D’une part, dans l’idée de remonter son statut au sein de l’équipe belge, même s’il semble partir de loin aujourd’hui. D’autre part, et surtout, pour rassurer les équipes susceptibles d’être intéressées par son profil en vue de la saison prochaine. Compte tenu de son statut et de son salaire actuel, il est évident qu’une signature de Julian Alaphilippe représente un investissement très conséquent pour une équipe française et qu’un grand Tour de France faciliterait d’autant d’éventuelles discussions.