Cyclisme : Vers un grand Alaphilippe sur le Tour de France !

Alexandre Higounet

Alors que la campagne des classiques, qui fermera ses portes ce dimanche à Liège-Bastogne-Liège, n’a pas permis à Julian Alaphilippe de répondre aux attentes, le coureur va jouer très gros sur le Tour de France en juillet prochain. Et à l’analyse, les conditions apparaissent réunies pour qu’il réalise un grand Tour. Explication.

Comme le10sport.com l’a analysé en début de semaine, Julian Alaphilippe va jouer très gros sur le Tour de France après sa campagne de classiques n’ayant pas répondu à ses attentes, ni également à celles du patron de la Quickstep-Soudal Patrick Lefévère, qui n’avait pas hésité à affirmer en début de saison qu’il attendait beaucoup plus du champion français relativement au salaire qu’il lui octroie. Alaphilippe, sous contrat jusqu’en 2024 avec Quickstep, pourrait donc jouer une grande partie de son futur statut sur les routes de France en juillet.

Tour de France : Grosse inquiétude pour Alaphilippe, il fait une terrible annonce https://t.co/i0hIoCUYa4 pic.twitter.com/uUp5vRp2gR — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Léfévère lui donne rendez-vous en juillet

En milieu de semaine, à l’occasion d’un podcast de RMC rapporté par cyclismactu.net , Patrick Lefévère n’a d’ailleurs pas manqué de donner rendez-vous en juillet à son coureur : « J'ai appris une très belle expression en français : 'Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire.' Le salaire, il l'a pour trois saisons jusqu'en 2024. Sur les résultats d’aujourd’hui, c’est non. Mais c’est comme à l’école, il y a trois trimestres. Imaginons qu’il gagne deux ou trois étapes dans le Tour de France et qu’il porte le maillot jaune pendant 10 jours, ça devient une autre histoire. Et s’il gagne le Championnat du monde et le Tour de Lombardie, c’est encore une autre histoire. On regardera trimestre par trimestre, course par course, mais parler maintenant de 2024, alors non. Essayons de faire mieux avec lui que ce qu’on a fait jusqu’à aujourd’hui et après on verra. (…) Mais je dois être réaliste, il mange une grande partie de mon budget et je veux quand même aussi des résultats ».

Alaphilippe a toujours répondu présent sous haute pression

Dans l’histoire, Julian Alaphilippe a prouvé qu’il avait le mental pour gérer la haute pression et qu’il savait répondre présent aux grands rendez-vous. Lui-même a d’ailleurs conscience de l’importance du mois de juillet, déclarant récemment qu’il avait déjà la tête « tournée vers le Tour de France ». Si la malchance l’épargne enfin, avec deux mois de demi devant lui pour se mettre au top, Alaphilippe arrivera le couteau entre les dents au grand départ de Bilbao. Le contexte apparaît idéal pour qu’il réalise un très grand Tour de France.