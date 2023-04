Le sort s’acharne pour Alaphilippe, danger pour le Tour de France ?

Arnaud De Kanel

Plus rien ne sourit à Julian Alaphilippe. Attendu au tournant après une saison 2022 cauchemardesque, le double champion du monde est passé à côté des Flandriennes et manquera en majeur partie les Ardennaises après sa chute sur le Tour des Flandres. Forcément, cela ne présage rien de bon pour la Grande Boucle.

Décidément, Julian Alaphilippe est maudit. Véritablement de retour après une année 2022 galère, il avait parfaitement lancé sa saison en battant David Gaudu au sprint pour s'adjuger la Faun Ardèche Classic. Un écran de fumée puisque sur les Flandriennes, Alaphilippe n'a jamais eu les jambes pour jouer la gagne, pas au niveau des Wout Van Aert, Tadej Pogacar et autre Mathieu Van Der Poel. Pire encore, il a chuté sur le Ronde, se blessant au genou. De ce fait, il a manqué la Flèche Brabançonne, l'Amstel Gold Race et manquera la Flèche Wallonne. Il espère être de retour pour Liège-Bastogne-Liège mais sa présence n'est encore pas assurée.

Alaphilippe forfait jusqu'à Liège-Bastogne-Liège

Pris dans la chute collective sur le Tour des Flandres, Julian Alaphilippe souffre du genou et a été contraint de déclarer forfait pour deux classiques ardennaises. « Le genou a bien tapé. Je recommence tout juste avec un programme adapté et je ne vais participer à aucune course jusqu'à Liège-Bastogne-Liège », a déclaré le champion du monde. S'il revient à temps pour la Doyenne, ce ne sera pas pour jouer la gagne. « Si tout va bien, j'y serai mais évidemment dans un rôle de soutien à Remco. J'espère en tout cas pouvoir aider l'équipe et clôturer cette première partie de saison », a ajouté Alaphilippe. Quid de ses ambitions sur le Tour de France qui débutera en juillet ?

«C'est un peu la misère»