Cyclisme : Les grandes annonces de Marion Rousse sur Alaphilippe

Thibault Morlain

Après une année 2022 cauchemardesque, Julian Alaphilippe espérait bien revenir au top pour cette nouvelle saison, d'autant plus qu'il avait la pression de son patron. Mais pour le moment, le Français de la Soudal Quick-Step n'est clairement pas en réussite. Alaphilippe serait-il parti pour vivre un nouveau calvaire ? Sa compagne, Marion Rousse a fait certaines annonces.

Freiné dans son élan par une terrible blessure, Julian Alaphilippe a vécu des mois très difficiles en 2022. Il a fallu se soigner, puis tenter de revenir en forme, mais ça n'a pas été le cas. Le double champion du monde a alors rapidement tourné la tête vers 2023. Alaphilippe a ainsi entamé cette nouvelle saison avec le plein d'ambitions et l'envie de gagner à nouveau. Le fait est que pour le moment, la star de la Soudal Quick-Step est loin de ses standards. C'est donc toujours difficile pour Julian Alaphilippe qui ne baisse toutefois pas les bras comme l'a révélé sa compagne, Marion Rousse.

Tour de France : Le cauchemar continue pour Alaphilippe, il lâche une grande annonce https://t.co/6oEpFjwLco pic.twitter.com/q0uDvdPqic — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

« Julian va bien, mais le sort d'acharne sur lui »

C'est lors dans un entretien accordé à CyclismActu que Marion Rousse s'est donc confiée sur Julian Alaphilippe. Et dans un premier temps, elle a évoqué les sensations du coureur de la Soudal Quick-Step, expliquant : « Julian va bien, mais le sort s'acharne sur lui. À titre personnel, il m'impressionne par sa force de caractère. Je crois que pas mal de personnes auraient déjà été désabusées, mais lui reste sérieux et concentré. Il m'impressionne plus actuellement que quand il gagnait dix courses à l'année ».

« Il est déjà très axé sur le Tour de France »