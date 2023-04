Cyclisme : Alaphilippe jouera gros après Paris Roubaix

Alexandre Higounet

Alors qu’il a été mis sous haute pression par le manager de la Quickstep Soudal Patrick Lefévère en début de saison, Julian Alaphilippe n’a pas pour l’instant répondu aux attentes dans la campagne de classiques. Une grande performance sur les Ardennaises lui permettrait de remettre les compteurs à zéro.

Avant le coup d’envoi de la saison 2023, Patrick Lefévère, le patron de la Quickstep-Soudal avait tenu à plusieurs reprises des propos critiques à l’intention de son leader français Julian Alaphilippe, à qui il reprochait de ne plus avoir de résultats en rapport avec son statut financier : « Je veux qu'il se reprenne. Il me doit une revanche. Julian a un salaire de champion mais il doit confirmer qu'il en est toujours un. Qu'il ne soit plus champion du monde, je m'en fiche, mais ces dernières années, il n'a pas gagné grand-chose ». Après qu’Alaphilippe ait exprimé sa relative surprise devant les déclarations de son boss, sans pour autant vouloir créer la moindre polémique, Lefévère en avait remis une couche sur Sporza : « Sa femme et son manager étaient là. Je lui ai dit que je n’étais pas content du tout. Je comprends ses maladies et ses chutes, mais tu ne peux pas continuer à te cacher derrière ça. C’était la froide vérité. L’année dernière, il a gagné deux fois, les années précédentes 3 et 4 fois. Je ne l’ai pas pris dans l’équipe pour ça ».

Le calvaire touche à sa fin pour Alaphilippe ! https://t.co/xTQNgm3xDK pic.twitter.com/loU1N93oq3 — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

« Je ne pense pas que ce soit pour le tuer »

Sur cyclismactu.net , Cyrille Guilmard, l’ancien grand coureur et directeur sportif, aujourd’hui consultant, avait analysé : « Il y a là aussi un souci, il existe. Et quand vous connaissez bien Lefevere, vous savez que quand il y a problème, il le règle… et à sa façon. Et elle marche pas mal quand même, il n’y a qu’à regarder le palmarès de son équipe. Quand vous les voyez en course, vous sentez chez les coureurs de la dynamique, de la motivation, de la fraternité, du bonheur… Donc quand il titille un peu, voire beaucoup Julian, je ne pense pas que ce soit pour le tuer, mais plutôt pour le remettre dans le sens de la marche ».

Si Alaphilippe gagne à Liège ou à la Flèche Wallonne, il soldera les comptes

Pour autant, Alaphilippe avait fatalement démarré la saison sous pression. Or, malgré quelques résultats probants, qui témoignent qu’il évolue à un excellent niveau, comme sa victoire sur la Fraun-Ardèche-Classic ou sa 11ème place à Milan San Remo, à la bagarre dans le final, le champion français est passé à côté pour l’instant de sa campagne flandrienne, où il a évolué un ton en-dessous des tous meilleurs. Il n’est donc pas difficile d’imaginer que Julian Alaphilippe va miser gros après Paris-Roubaix, qu’il ne devrait pas au final disputer, préférant se concentrer sur la campagne ardennaise. En cas de victoire à la Flèche Wallonne ou à Liège, il soldera les comptes avec son manager pour un moment. En revanche, en cas d’échec, sa position dans l’équipe pourrait s’en trouver fragilisée.