Cyclisme : Ce que Van der Poël doit faire pour l’emporter à Roubaix

Battu de peu par l’intouchable Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poël, qui a déjà remporté Milan San Remo cette saison, apparaît en très grande condition. De quoi lui laisser de belles perspectives de victoire dimanche sur Paris-Roubaix. Pour cela, le Hollandais aura probablement un plan de vol bien établi.

Après sa magnifique victoire sur Milan San Remo, Mathieu Van der Poël espérait réaliser un nouvel exploit sur le Tour des Flandres, qu’il a déjà gagné à deux reprises dans sa carrière. Mais c’était sans compter sur Tadej Pogacar, qui a fini par le mater dans la dernière ascension du Vieux Quaremont. Après la course, le champion hollandais avait raconté, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Sur le Kruisberg, j'avais de bonnes jambes, j'étais dans la course mais dans le Vieux Quaremont je ne pouvais pas répondre à son attaque. Je reste déçu mais Tadej Pogacar était trop fort aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire mieux. C'est juste phénoménal ce qu'il a encore fait. Il a gagné des Tours de France, aujourd'hui le Tour des Flandres. On s'entend bien tous les deux. Mes coéquipiers m'ont ramené plusieurs fois. Ils ont fait un super boulot. »

« Je pense que j’ai réalisé un de mes meilleurs Tour des Flandres »

Pour autant, le leader de l’équipe Alpecin-Deceunink a confirmé qu’il était dans une condition physique éblouissante sur le « Ronde » : « Je pense que j'ai réalisé un des meilleurs Tour des Flandres de ma carrière. Après le Paterberg, je ne suis jamais descendu en dessous de 400 watts. Cela montre que je suis en bonne forme même si la semaine prochaine à Roubaix le parcours sera complétement différent. »

Se retrouver en homme à homme avec Van Aert

Alors que Van Aert paraît un très léger ton en-dessous cette année, comme l’a montré son fléchissement dans le Paterberg sur le Tour des Flandres, ou même le déroulé du Grand Prix E3, où malgré sa victoire finale au sprint devant Van der Poël et Pogacar, il avait souffert dans leurs roues pendant la course, s’accrochant à plusieurs reprises au bord de la rupture. Même s’il n’y a pas de monts dans Paris-Roubaix, Van der Poël trouvera un terrain pour faire la différence s’il se retrouve en duel à la pédale contre le champion belge. En tout cas pour l’emporter, le Hollandais devra créer les conditions pour se retrouver en face à face avec Van Aert, en mettant hors du jeu toute son armada Jumbo-Visma.