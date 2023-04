Cyclisme : Alaphilippe peut-il créer la surprise à Paris-Roubaix ?

Alexandre Higounet

Pour sauver une campagne flandrienne qui n’a pas répondu à ses attentes, ni à celle du patron de la Quickstep Patrick Lefévère, Julian Alaphilippe mise sur un grand Paris-Roubaix. Est-il en mesure de répondre présent avec les meilleurs sur les pavés ? Oui, clairement, mais de là à gagner en revanche...

Après sa douloureuse saison 2022, ponctuée de nombreuses chutes, blessures et maladies l’ayant empêché de performer au top niveau, Julian Alaphilippe avait abordé la saison 2023 avec une grosse envie de bien faire. Tant pour relancer sa carrière dans un sens plus favorable que pour répondre au manager de la Quickstep-Soudal, Patrick Lefévère, qui a régulièrement souligné ces derniers mois que le rendement de son leader français était largement insuffisant en rapport de son salaire de grand leader. Des remarques qui à l’époque, et compte tenu de la grande malchance du Français l’an dernier, pouvaient apparaître un peu sévères.

51e au Ronde...

Malheureusement pour Julian Alaphilippe, ce début de saison 2023 n’a pas été aussi florissant qu’espéré et n’a pas encore donné tort au patron de la Quickstep. Le Français a certes remporté une belle course, la Faun-Ardèche-Classic, comme il s’est montré à la hauteur et à la bagarre sur Tirreno Adriatico et Milan San Remo (11ème). Mais sa campagne flandrienne, alors qu’elle devait marquer son grand retour, est en train de tourner au fiasco. 51e à l’arrivée du Tour des Flandres, à plus de 8 minutes du vainqueur Tadej Pogacar, le champion français n’a absolument pas existé pendant la course. Il dispose bien sûr de l’excuse de la lourde chute ayant emporté un certain nombre de favoris, qui a pénalisé sa course, comme il l’a souligné à juste titre à l’arrivée dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Il y a eu beaucoup d’accidents aujourd’hui. Je pense que nous avons fait une bonne course et nous ne pouvions pas faire beaucoup plus, je pense que Kasper Asgreen est dans le top 10, c'est mieux que rien. Me concernant, j'étais un peu déçu de tomber mais c'était une grosse chute, donc difficile à éviter. [...] Je suis toujours convaincu que c'est une course que j'aime, que je rêve de gagner ». Du côté de Lefévère, on ne manquera probablement pas de noter pour autant que la plupart des leaders impliqués ont malgré tout réussi à revenir dans la course.

Il doit espérer des circonstances de course favorables

Le Paris-Roubaix de dimanche prochain revêt donc une grande importance pour le Français, qui doit absolument réaliser une grande course pour faire taire les critiques venues de son boss. Est-il en mesure d’y parvenir si les planètes s’alignent enfin ? Il est certain qu’Alaphilippe est en excellente condition et qu’il pourra faire la course en tête. Mais en plusieurs circonstances, dans les moments où la course s’est vraiment joué à la pédale, comme lors d’A Travers la Flandres, le Français s’est montré un léger ton en-dessous des tous meilleurs. Aussi, lorsque la grande bagarre se déclenchera entre Adri Van Der Poel et Wout Van Aert sur les pavés, Alaphilippe ne sera probablement pas en mesure de les accompagner. Il faudra sans doute que le leader des Quickstep bénéficie de circonstances de course favorables pour l’emporter ou qu’il invente un coup tactique pour parvenir à anticiper le moment de la grande castagne entre les deux géants des Flandres.