Alaphilippe a vécu un nouveau cauchemar

Arnaud De Kanel

Présent sur le Tour de Flandres pour y jouer la gagne, Julian Alaphilippe n'a pas été en mesure de se mêler à la lutte avec le trio infernal composé de Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel et le vainqueur Tadej Pogacar. Encore une fois, le double champion du monde a été pris dans une chute.

Julian Alaphilippe connait un début de saison mitigé. Après une année 2022 cauchemardesque, le chouchou des Français avait parfaitement débuté en remportant la Faun Ardèche Classic devant David Gaudu, surprenant dauphin de Tadej Pogacar à Paris-Nice. Le coureur de la Soudal-Quick Step était présent sur le Tour des Flandres, Monument qu'il convoite tant. Julian Alaphilippe rêvait d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès ce dimanche mais il a échoué, battu par plus fort et pas aidé par une chute. Le Français a encore joué d'énormément de malchance mais il reste optimiste.

#TourDesFlandres | 💥 L'énorme chute provoquée par Filip Maciejuk ! Le coureur polonais a été mis hors course après avoir envoyé une soixantaine de coureurs à terre dont Julian Alaphilippe. #RVV23▶️ Suivez le Monument belge : https://t.co/wXzUkxkpKp pic.twitter.com/bM26ZBGJHb — francetvsport (@francetvsport) April 2, 2023

«Nous ne pouvions pas faire beaucoup plus»

La déception est grande pour Julian Alaphilippe. Alors qu'il avait axé sa préparation pour être au point sur le Tour des Flandres, il n'a franchi la ligne qu'en 51ème position. La malchance l'a encore suivi puisqu'il a été pris dans l'immense chute collective à la mi-course. Une nouvelle déception également pour son équipe, la Soudal-Quick Step, qui avait pour habitude de rafler toutes les classiques ces dernières années. C'est finalement Kasper Asgreen qui a réalisé la meilleure performance en terminant 7ème. Alaphilippe s'en contente. « Il y a eu beaucoup d’accidents aujourd’hui. Je pense que nous avons fait une bonne course et nous ne pouvions pas faire beaucoup plus, je pense que Kasper Asgreen est dans le top 10, c'est mieux que rien. Me concernant, j'étais un peu déçu de tomber mais c'était une grosse chute, donc difficile à éviter. [...] Je suis toujours convaincu que c'est une course que j'aime, que je rêve de gagner », a confié le coureur après la course. Devant, ils étaient simplement trop forts.

Pogacar était au dessus

Comme depuis le début de la saison, les trois monstres du peloton ont répondu présents. Tadej Pogacar n'a cessé d'attaquer Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel. Le Belge a craqué en premier là où le Néerlandais a résisté jusque dans la dernière ascension avant de finalement lâcher prise. Derrière, Julian Alaphilippe n'avait clairement pas les jambes pour les suivre. La victoire est revenue au Slovène Pogacar, vainqueur de son premier Tour des Flandres.