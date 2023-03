Le calvaire touche à sa fin pour Alaphilippe !

Arnaud De Kanel

En retrait sur les Strade Bianche, l'une des courses qu'il affectionne le plus, Julian Alaphilippe n'avait pas été en capacité de refaire le coup de la Faun Ardèche Classic. Mais justement, c'est lors de la classique française que son calvaire s'est terminé. Victorieux de sa première course en 2023, Alaphilippe entrevoit (enfin) le bout du tunnel.

Après une année 2022 galère, Julian Alpahilippe retrouve les routes avec la rage de vaincre. Sa saison a très bien débuté puisqu'il a remporté la Faun Ardèche Classic après avoir disposé de David Gaudu au sprint. Une victoire qui avait impressionné et qui avec du recul, témoigne d'un très beau retour en forme. En effet, Gaudu a tenu tête à Tadej Pogacar jusque dans les derniers hectomètres de l'étape reine de Paris-Nice et a même lâché Jonas Vingegaard, le vainqueur du dernier Tour de France. Julian Alaphilippe a donc battu un adversaire prêt à jouer la gagne avec les tous meilleurs, un immense motif d'espoir.

🏆 La victoire pour Julian Alaphilippe !Devant David Gaudu, le double champion du monde décroche sur l'Ardèche Classic sa première victoire de la saison !Le direct : https://t.co/mkGPqT1bsl #lequipeVELO #BDA23 pic.twitter.com/nSkUEy7oUO — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 25, 2023

«Un immense soulagement»

« J'avais hâte d'y arriver. J'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines pour être en bonne condition. Ça valide beaucoup d'efforts et je sentais que ma condition s'améliorait de jour en jour. En plus, l'équipe a fait aussi un énorme boulot durant toute l'étape. J'ai dit à mes coéquipiers que j'avais de bonnes jambes et que j'allais tout faire pour gagner. Et comme ça faisait longtemps, le plaisir est énorme. Mon sentiment ? Un immense soulagement. J'ai fait beaucoup de sacrifices et la récompense est au bout. C'est une victoire qui rassure aussi. Ça fait vraiment du bien de commencer comme ça », confiait le double champion du monde après sa victoire sur la Faun Ardèche Classic.

«J'ai de bien meilleures sensations»