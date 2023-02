Clashé, Alaphilippe frappe fort et lache une reponse claire

Arnaud De Kanel

Julian Alaphilippe se savait attendu, il a répondu présent ! Clashé par son patron Patrick Lefévère dans les médias, le double champion du monde a renoué avec la victoire lors de Faun Ardèche Classic ce samedi en se jouant malicieusement de David Gaudu (Groupama-FDJ). Un énorme message envoyé par le chouchou des Français à son patron...

Sept mois après son dernier succès sur le Tour de Wallonie, Julian Alaphilippe a regoûté aux joies de la victoire sur la Faun Ardèche Classic. Après avoir passé plus de 20km en échappée avec David Gaudu, le coureur du Team Soudal-Quick Step a disposé du Petit Prince de Bretagne au sprint. Une victoire bienvenue pour lui qui n'a pas boudé son plaisir après avoir franchi la ligne en première position. La meilleure des réponses aussi à son patron Patrick Lefévère, très critique à son sujet ces dernières semaines.

Lefévère pas tendre avec Alaphilippe

Julian Alaphilippe est sous pression chez Soudal-Quick Step. Après une saison 2022 entachée par la malchance et les blessures où il n'avait remporté aucune course majeure, son patron Patrick Lefévère n'a pas manqué de lui rappeler dans les médias et l'a averti à plusieurs reprises, pointant du doigt son « salaire de champion » et remettant en cause le mérite de ce dernier. Le Belge en attendait plus, il a été servi puisque Julian Alaphilippe débute sa saison par une victoire prometteuse. Touché dans son orgueil, il a levé les bras à l'arrivée de la Faun Ardèche Classique. Un soulagement pour lui.

🏆 La victoire pour Julian Alaphilippe !Devant David Gaudu, le double champion du monde décroche sur l'Ardèche Classic sa première victoire de la saison !Le direct : https://t.co/mkGPqT1bsl #lequipeVELO #BDA23 pic.twitter.com/nSkUEy7oUO — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 25, 2023

«Le plaisir est énorme»