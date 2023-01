Alaphilippe est poussé vers la sortie

Arnaud De Kanel

Ça chauffe entre Julian Alaphilippe et son patron ! Le double champion du monde a connu une saison 2022 chaotique à cause des blessures. Il n'a évidemment remporté aucune classique, un fait rare depuis son éclosion au plus haut niveau. Patrick Lefévère tâche de lui faire remarquer par des sorties médiatiques virulentes qui laissent planer le doute quant à son futur dans la formation Soudal Quick-Step.

L'entente n'est plus au beau fixe entre Julian Alaphilippe et Patrick Lefévère. Alors que rien ne semblait pouvoir les séparer quand le coureur français écrasait le peloton de son panache, la relation entre les deux hommes s'est nettement refroidie à cause de la saison 2022. Alaphilippe n'a remporté aucune course majeure, un problème pointé du doigt par Lefévère à plusieurs reprises. Il en a remis une couche la semaine passée.

«Je lui ai dit que je n’étais pas content du tout»

Dans des propos rapportés par Le Parisien , Patrick Lefévère avait remis un coup de pression à son coureur. « Il a dit que nous n’avons pas eu cette conversation, je dis que nous l’avons fait. Sa femme et son manager étaient là. Je lui ai dit que je n’étais pas content du tout. Je comprends ses maladies et ses chutes, mais tu ne peux pas continuer à te cacher derrière ça. C’est la froide vérité. (…) Je ne lui ai pas mis le couteau sous la gorge mais je lui ai fait savoir que je n’étais pas du tout content de ses dernières saisons. Ce n’est pas seulement à cause de ses chutes de 2022. Celui que je veux revoir, c’est le Alaphilippe de 2019. Pas celui des trois dernières années. Et je ne suis pas le seul. Le public et la presse aussi veulent revoir du grand Julian. Celui qui fait vibrer tout le monde », affirmait-il. Une rupture totale pour pousser Alaphilippe dehors ?

Lefévère n'en est pas à son coup d'essai

Depuis qu'il est devenu manager de l'équipe belge, Patrick Lefévère a déjà eu recours à cette méthode. Il n'a jamais protégé un leader, histoire de rappeler que le patron, c'est lui. Johan Museeuw, Tom Boonen et Stijn Devolder avaient également été visés dans les médias par Patrick Lefévère. Le Belge mise avant tout sur le business que sur l'affect et il sait taper dans l'orgueil de ses champions. Il a également conscience qu'Alaphilippe lui permet de se développer dans le marché français, l'un des plus conséquents du peloton. De plus, Julian Alaphilippe incarne cette équipe et il a encore de belles années devant lui. S'en séparer dès maintenant serait une erreur, mais le Français est prévenu, son patron ne lui fera aucun cadeau.